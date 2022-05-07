كيف تحوّلت لندن إلى عاصمة الأموال القذرة في العالم؟

قالت صحيفة الإيكونوميست في تقرير لها الجمعة، إن بريطانيا تحوّلت إلى مقر للأموال القذرة، مشيرة إلى أن حل مشكلة هذه الأموال -إن كانت الحكومة البريطانية جادة فعلا في ذلك- يكمن في تمويل محاربي الفساد الحكوميين وتعزيز فاعليتهم بشكل صحيح.

وتصف الصحيفة البريطانية، لندن، بأنها أضحت ومنذ زمن غير قصير، مقرّا للأموال القذرة التي تتدفق عليها من جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا التي يُعتبر النهب فيها جزءا رئيسيا من مشكلة غسيل أموال الفساد التي تقدرها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بنحو 100 مليار جنيه إسترليني (125 مليار دولار) سنويًا.

ولم تكن الإيكونوميست الصحيفة البريطانية الوحيدة التي تعترف بأن لندن باتت حاضرة أممية لتبييض أموال الفساد. فقد نشرت صحيفة الفايننشال تايمز، في الرابع والعشرين من ابريل الماضي، تقريرا استقصائيا بعنوان“ لندن عاصمة العالم في غسيل الأموال“، عرضت فيه كيف ”تواطأت“ الحكومات البريطانية المتعاقبة مع الاوليغارش الروس على استقطاب أموالهم التي وصفتها بالفاسدة، وحصّنت الحكومات هذا النهج بشبكة من القوانين والإجراءات المؤسسية والخدماتية المرعيّة بالتغاضي والتساهل القانوني.

إجراءات للمراوغة

و في تقريرها الذي نشرته تحت عنوان“ كيف لبريطانيا أن تحلّ مشكلة الأموال القذرة“، قالت الإيكونوميست إن الحل هو في تفعيل وتعزيز أدوات وأجهزة محاربة الفساد.

وأعطت مثالا على ذلك أموال الأوليغارك الروس الذين وصفتهم بأنهم أصدقاء فلاديمير بوتين ممن استهدفتهم العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

“ العقوبات البريطانية عليهم جاءت من أقوى الإجراءات في رمزيتها وفي تأثيرها الاقتصادي المُفترض. لكن الحكومة البريطانية أقل حرصا من غيرها على تنفيذ هذه الإجراءات“ كما تقول الإيكونوميست.

وتكشف الصحيفة عن شبكة من الإجراءات المراوغة تعتمدها وتنفذها الحكومة البريطانية بما يؤدي الى تفريغ العقوبات من فاعليتها المفترضة. و من بينها ”التسهيلات طويلة الأمد للاستثمار الأجنبي، وحقوق الملكية القوية، وكذلك السرية المالية التي تقدمها كل من بريطانيا وشبكتها من الملاذات التي تتوزع على الجزر من جيرسي إلى الكايمان وتجعل بريطانيا أكثر ضبابية من الملاذات الكلاسيكية مثل بنما وليختنشتاين“.

من استفاد ومن دفع الثمن؟

وسجل التقرير أن الحكومات البريطانية المتعاقبة سعت إلى استمالة الأوليغارشية وملياراتهم ، على سبيل المثال، من خلال بيع ”تأشيرات المستثمرين“ التي تمنحهم الإقامة.

وأشار إلى أن السياسيين البريطانيين بالغوا في تقدير الفوائد وقللوا من شأن تكاليف الترحيب الزائد بالأموال الفاسدة، فكانت النتيجة الاقتصادية الكلية مكاسب صغيرة ومركزة تملأ في الغالب جيوب مجموعة مختارة من المصرفيين والمحامين.

أما الخسائر والتكاليف فقد جاءت أوسع وأشمل حيث أدت سمعة لندن المتزايدة كمستودع للأموال الملوثة إلى تقويض مركزها المالي وتشويه نظامها القانوني، كما تقول الصحيفة.

ورأى التقرير أن جديّة الحكومة البريطانية في تنفيذ تعهداتها بـ“تنظيف الأمور“ تستوجب تجاوز مقاييس الماضي نصف الفعّالة، ففي عام 2016 ، أصبحت بريطانيا أول دولة في مجموعة العشرين تنشئ سجلاً عامًا لمالكي الشركات، لكنها لم تنه المهمة وما زال السجل خاضعا للجدل.

وأعطت الصحيفة أمثلة على عدم الجدية في معاقبة البيانات الكاذبة والتزييف في الهوية أو في تعقب تهريب المخدرات وغسيل الأموال.

وأشارت إلى أن إجراءات سليمة في ظاهرها مثل إلغاء نظام التأشيرات مقابل النقود ومشروع قانون الجرائم الاقتصادية ؛ لا تلبث أن تفقد مفعولها بالسماح للأوليغارشيين بإخافة المنتقدين، أو بغياب الشفافية عن الملاك الأجانب الحقيقيين للأصول البريطانية.

الثغرات في التطبيق

”ما تحتاجه بريطانيا حقًا ليس المزيد من القوانين، ولكن التطبيق الأفضل“ كما يقول التقرير.

وأضاف أن إحدى الأولويات تتمثل في الإشراف على المحامين ، الذين يلعبون دورًا مركزيًا في تجميع الهياكل الخارجية الملتوية ومنع التدقيق على الذين ينخرطون في الخداع المالي.

وتسجّل الصحيفة أن المعايير الأخلاقية تراجعت مع ما يقدمه المحامون للأثرياء من وسائل التلاعب في الإجراءات أو في ضوابط تنظيمها، مشيرة إلى أنه حان الوقت للمنظم القانوني، وهيئة تنظيم المحامين أن يستخدموا قوة القانون بفعالية في معاقبة من يقصرون.

فأكبر غرامة فرضت على التقصير والتحايل حتى الآن كانت 232500 جنيه إسترليني ، وهو مبلغ ضئيل مقابل ما تتقاضاه شركة من الدرجة الأولى من عميل روسي ثري مقابل عملها معه لمدة أسبوع.

وتتمثل الأولوية الثانية في جعل المحققين والمدعين العامين أكثر فعالية، فقضايا الفساد صعبة، كما يقول التقرير.

ومسارات المال معقدة وعابرة للحدود، وفي بريطانيا، تتوزع مهمة بناء مثل هذه القضايا عبر أكثر من 100 وكالة وقوات شرطة، أما الميزانية المجمعة لمكافحة الفساد العابر للحدود فإنها ما بين 40 و 50 مليون جنيه إسترليني ، وهو مبلغ يماثل الأجور السنوية لأفضل ثلاثة لاعبين في نادي تشيلسي.

ويخلص التقرير إلى أنه ، وبنتيجة كل ذلك، فإن وكالات مكافحة الفساد البريطانية تعاني من نقص مزمن في المحققين الشرعيين، فيما يفتقر المدعون العامون إلى الميزانيات اللازمة لرفع ما هو أكثر من القضايا العرضية، وهذا يستدعي التغيير.

و تقول الإيكونوميست في حتام تقريرها ”التخلص من مشكلة الأموال القذرة في بريطانيا ليس علم صواريخ، لكنه يحتاج الى المال“.