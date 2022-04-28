اقتصاد

تركيا تبدأ تحكيما في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 28 أبريل 2022 20:11 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2022 20:50 GMT

تركيا تبدأ تحكيما في نزاع مع الاتحاد الأوروبي بمنظمة التجارة العالمية

قالت تركيا في بيان اليوم الخميس إنها ستبدأ إجراءات تحكيم في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بنزاع مع الاتحاد الأوروبي يخص المستحضرات الدوائية، في إشارة إلى

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المصدر: رويترز

قالت تركيا في بيان اليوم الخميس إنها ستبدأ إجراءات تحكيم في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بنزاع مع الاتحاد الأوروبي يخص المستحضرات الدوائية، في إشارة إلى نيتها الاستعانة ببديل نادر الاستخدام لعملية تسوية المنازعات المعتادة في المنظمة العالمية.

وقالت في بيان وُزع على أعضاء المنظمة المعنية بمراقبة التجارة العالمية: ”تخطر تركيا مجلس تسوية المنازعات بقرارها البدء في التحكيم بموجب المادة 25…“.

يشير الموقع الإلكتروني للمنظمة إلى أن مثل هذه الإجراءات لم تستخدم من قبل سوى مرة واحدة، وهو ما قد يكون على الأرجح راجعا إلى حالة من الشلل تنتاب محكمة الاستئناف بها منذ 2019.

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