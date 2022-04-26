محادثات إماراتية تركية بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

عقد كل من وزير الدولة الإماراتي لشؤون التجارة ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة التركي محمد موش، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا في إسطنبول، من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وقال الوزير الإماراتي ثاني الزيودي، في تغريدة على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وتركيا أطلقتا رسميًا محادثات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، من المتوقع أن تضاعف التجارة بين البلدين.

وكتب ”الزيودي“، بعد اجتماع مع وزير التجارة التركي: ”تبادلنا الرؤى حول الإمكانات الهائلة التي ستحققها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية عبر خفض الرسوم الجمركية، وتحفيز تدفق البضائع والاستثمارات، وإزالة العوائق التجارية، بما يمهد لحقبة جديدة من التعاون البناء“.

أطلقت دولة الإمارات وتركيا محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تستهدف مضاعفة التجارة البينية، وتعميق التعاون والشراكة بين اثنين من أكبر اقتصادات المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد وخلق فرص عمل جديدة 🇦🇪🇹🇷. pic.twitter.com/k5QSP266M4 — د. ثاني الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) April 26, 2022

فيما أعرب موش عن ”سعادته البالغة“ بالإعلان مع ”الزيودي“ عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات، بحسب ما أوردته وكالة ”الأناضول“ التركية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي ودبي، في فبراير/شباط الماضي، برفقة وفد وزراي كبير، فتحت أبواب مرحلة جديدة بين البلدين على صعيد العلاقات السياسية، والثقافية، والاقتصادية.

وأكد الوزير التركي أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، بحجم تبادل تجاري يبلغ 8 مليارات دولار، لافتًا إلى أن اللقاءات التي أجريت خلال تلك الزيارة شكلت أساسًا لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأشار ”موش“ إلى أن شركات تركية عديدة تقوم بأعمال ناجحة للغاية في الإمارات في مجالات مختلفة، مثل المقاولات، والخدمات اللوجستية، والصحة، والسياحة، بالإضافة إلى تجارة السلع، معتبرًا أن الإمارات بدورها باتت لاعبًا عالميًا مهمًا في العديد من قطاعات الخدمات، مثل: التمويل، والسياحة، والطيران، والاستشارات الفنية.

وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن للبلدين الوصول مجددًا وبسرعة إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار المسجل، العام 2017، مع دخول اتفاقية الشراكة الشاملة حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن الاتفاقية ستتيح تنفيذ استثمارات ومشاريع جديدة لمواكبة التوجهات العالمية في مجالات، مثل: الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والبرمجة، مبديًا ثقته بأن التعاون القائم على أسس متينة بين البلدين، سيفتح دائمًا أبوابًا مهمة على الصعيدين الثنائي والإقليمي.​​​​​​​

وتسعى الإمارات إلى اتفاقيات للتجارة الحرة مع بضع دول، حيث وقعت، هذا العام، مثل هذه الاتفاقيات مع الهند، وإسرائيل.