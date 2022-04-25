بسبب تحقيق ضريبي.. 10 آلاف دولار غرامة يومية على ترامب

فرض أحد قضاة نيويورك يوم الإثنين على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع عشرة آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته.

وكتبت المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيسيا جيمس ”هذا انتصار كبير فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترامب بعرقلة“ التحقيق، حسب وكالة ”فرانس برس“.

وأضافت المدعية العامة التي تجري منذ سنوات تحقيقا حول عمليات احتيال ضريبي محتملة في منظمة ترامب: ”على دونالد ترامب أن يدفع عشرة آلاف دولار يوميا على كل يوم يواصل فيه تحدي أمر المحكمة بتسليم وثائق لأجهزتي“.

وفي 17 فبراير/شباط الماضي استصدرت ليتيسيا جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق، وقد استأنفت عائلة ترامب القرار.

وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب قبل 31 مارس/ آذار. وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترامب مسؤولا عن ”عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة“.

وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترامب بالغت ”بشكل احتيالي“ في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية، إذ عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.

وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترامب.

كان ترامب قد كشف الأحد عن أنه وافق على إجراء اختبار طبي معرفي خلال فترة رئاسته لقياس قدرته على المعرفة والإدراك حتى لا يقال عنه ”غبي“.

جاء ذلك خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية أوهايو في إطار حملته للانتخابات التشريعية النصفية أواخر العام الجاري“.

وقال ترامب إنه ”نجح بدرجة كاملة في الاختبار الذي أجري له في 2018 وإنه وافق على الخضوع للفحص لأنه لا يحب أن يقال عنه أنه غبي“، منوها إلى محادثة مع النائب الجمهوري روني جاكسون، تساءل فيها ”هل هناك اختبار أو شيء يمكنني القيام به لأثبت لهؤلاء المجانين اليساريين المتطرفين أني أكثر ذكاء منهم؟“.

ولفت موقع ”انسايدر“ إلى أن ”الاختبار الذي أشار إليه ترامب يسمى تقييم مونتريال المعرفي وهو ليس اختبار ذكاء لكنه أداة لاكتشاف العلامات المبكرة للخرف ومشاكل الذاكرة الأخرى“.