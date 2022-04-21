واشنطن تعلن عن مساعدة اقتصادية إضافية لكييف بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستصرف مساعدة اقتصادية إضافية بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، لتُضاف إلى مساعدة بالقيمة نفسها خصّصها الرئيس الأمريكي جو بايدن في آذار/مارس لكييف، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وكان من المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة جانيت يلين عن هذه المساعدة، الخميس، أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال حضوريًا في واشنطن.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن من شأن هذه المساعدة أن تسمح لأوكرانيا بالحفاظ على حسن سير عمل الحكومة من خلال دفع خصوصًا، الرواتب والمعاشات التقاعدية، وتجنّب تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وقالت مصادر بالإدارة الأمريكية، لشبكة ”CNN“، إن واشنطن تعد حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

ووفقًا لـ3 من كبار مسؤولي الإدارة ومصدرين مطلعين، لا تزال تفاصيل الحزمة قيد المناقشة ويمكن أن تتغير، ولكن في وقت سابق يوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا.

وصرح بايدن للصحفيين، الثلاثاء، أنه غير متأكد مما إذا كان سيسافر إلى أوكرانيا، وقال: ”لا أعرف، لقد زرت أوكرانيا عدة مرات، ولم أزرها مؤخرًا“، وأضاف: ”أنا الوحيد الذي تحدث إلى البرلمان الأوكراني مرتين، أكثر من أي شخص آخر“.

وذكر أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه يمكن الموافقة على الحزمة الأحدث في غضون الـ 36 ساعة المقبلة، على الرغم من أن مسؤولًا آخر في الإدارة قال إن التوقيت ليس محددا وقد يكون في غضون الأيام المقبلة، وذكر المسؤول الثاني أن حجم الحزمة قد يتغير أيضًا في اللحظة الأخيرة.

وتأتي الحزمة الجديدة بعد أسبوع واحد فقط من موافقة إدارة بايدن على حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار.

وإذا تمت الموافقة على الحزمة الجديدة البالغة 800 مليون دولار، فستعني أن الولايات المتحدة قد خصصت ما يقرب من 3.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.

وقال مسؤول أمريكي آخر لرويترز، إن حزمة الأسلحة الجديدة ستكون على الأرجح بنفس القيمة المعلنة في الأسبوع الماضي وهي 800 مليون دولار، لكن لا يزال يجري إعداد التفاصيل.

كانت المساعدات الأمريكية المعلن عنها في الأسبوع الماضي تشمل منظومات وقذائف مدفعية وحاملات جنود مدرعة وقوارب دفاع ساحلية غير مأهولة، لتوسع الولايات المتحدة بذلك نطاق المواد المرسلة إلى كييف لتشمل أنواعا جديدة من المعدات الثقيلة.

وإذا كان حجم حزمة التسليح المنتظرة هذا الأسبوع كبيرا كما هو متوقع فإن ذلك يعني أن المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف ستتجاوز ثلاثة مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.