المغرب والسعودية يتفقان على خارطة طريق للتكامل الصناعي

اتفقت المغرب والسعودية، الاثنين، على وضع خارطة طريق من أجل خلق منظومة صناعية متكاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزّور بجدة مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف.

وقال مزور وفق ما ذكرته ”وكالة المغرب العربي للأنباء“ (الرسمية)، إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الفرص الاستثمارية وخلق قيمة مضافة وفرص الشغل بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على العمل على عدد من الورشات أهمها ورش التنافسية المتكاملة بين المنظومتين الصناعيتين بالبلدين، ثم ولوج الأسواق بقيمة مضافة مزدوجة إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والابتكار.

وذكر الوزير مزّور بأن المغرب شرع منذ انطلاق السياسة الصناعية الأولى والمتعاقبة، على تنويع منتوجاته وصادراته، وكذلك السعودية بفضل ”رؤية 2030“ وذلك لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين والتي تراجعت قيمتها منذ عام 2013، نتيجة لنوعية المنتوج الذي تغيرت قيمته بتغير الأسعار وخاصة المنتوجات البترولية والبلاستيكية.

وأكد المتحدث أن المغرب يسعى الى استثمار الامكانيات الضخمة التي توفرها السعودية لاسيما على مستوى صادرات السيارات التي عرفت انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة، فضلا عن القطاع الزراعي الذي بدأ يوجه اهتمامه إلى السوق السعودية والخليجية على العموم للاستجابة للطلبات الملحة واستغلال الامكانيات الضخمة في هذا المجال.

وأبرز وزير الصناعة والتجارة المغربي أهمية الاشتغال على المنظومة اللوجستية ولاسيما إحداث خط بحري بين البلدين، داعيا الجانبين إلى ضرورة العمل سويا على تقليص التكلفة الباهظة للنقل البحري.

وبلغة الأرقام، ذكر مزّور أنه يوجد بالمغرب 240 استثمارًا سعودياً كما يوجد في السعودية 11 استثمارًا مغربياً.

وبدأ الوزير المغربي زيارة للسعودية على رأس وفد يضم 40 رجل أعمال، للمشاركة في منتدى الأعمال المغربي السعودي.

وحول هذا الحدث، قال الوزير المغربي إن هذا المنتدى يكتسب أهمية بالغة من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وتابع أن نخبة من أهم رجال الأعمال السعوديين سيشاركون في هذا المنتدى.

ودعا وزير التجارة والصناعة المغربي الفاعلين الاقتصاديين في بلاده والسعودية إلى مضاعفة جهودهم بهدف بلورة شراكات استراتيجية قوية وحقيقية، من خلال الاستغلال الأمثل للتكامل الصناعي بين البلدين والإمكانيات الهامة المتوفرة في إطار علاقة مربحة للجانبين مراعاة للمصالح المتبادلة.