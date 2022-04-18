لأول مرة منذ 8 أعوام.. وصول أولى رحلات "مصر للطيران" إلى بنغازي الليبية

استؤنفت، يوم الإثنين، حركة الطيران المباشرة من مصر إلى مطار بنغازي في ليبيا، بعدما شهد المطار وصول أول رحلة قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، بعد توقف دام ثمانية أعوام.

وكانت الرحلات الجوية المباشرة من المطارات المصرية إلى نظيرتها الليبية توقفت منذ عام 2014.

وبحسب بيان صادر عن شركة مصر للطيران الناقل الوطني الرسمي، فإن الرحلة الأولى بعد عودة استئناف حركة الطيران إلى بنغازي، حملت رقم ”MS829“ من طراز ”بوينج B737-800″، وصلت بنغازي قادمة من مطار القاهرة.

ووفقاً للطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، من المقرر أن ”يعمل خط الطيران المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة يومياً، خاصة مع وجود العديد من المصريين المقيمين والعاملين في الأراضي الليبية“.

وقال عمرو أبو العينين إن ”هدف تشغيل الخط المباشر هو تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا، استمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها شركة مصر للطيران في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصرية لتعزيز التواجد في القارة الإفريقية“.

وأفاد البيان بأن “مسؤولي مطار بنغازي الليبي حرصوا على الترحيب بوصول الرحلة بتقليد رش المياه، وفق المتبع دوليًا عند وصول أول رحلة احتفاءً بهذه المناسبة، وقد عادت الرحلة إلى مطار القاهرة”.

يذكر أن رحلات الطيران الليبي استؤنفت إلى مطار القاهرة الدولي في 9 أكتوبر الماضي، بوصول طائرة قادمة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار القاهرة الدولي، على متنها نحو 255 راكبا، وذلك بعد توقف حينها دام لـ7 سنوات، قبل أن تستأنف مصر للطيران رحلاتها للأراضي الليبية.

يشار إلى أن أواخر شهر سبتمبر من العام 2021 المنصرم، أعلنت السلطات المصرية أنها بصدد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة والمطارات في ليبيا، لتعلن بعدها بأيام حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنه تم الاتفاق مع مصر على إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وحينها جاء القرار عقب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين، من بينها مذكرة التعاون بين وزارة النقل المصرية والمواصلات الليبية.