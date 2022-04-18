محاولة إيلون ماسك لشراء "تويتر" تعيد جدل تهربه الضريبي

سلطت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، يوم الإثنين، الضوء على الجدل الدائر بشأن محاولة الملياردير إيلون ماسك شراء شركة ”تويتر“، قائلة إن ”ما يهم فعلا هو مسألة تهربه من الضرائب“.

ورأت الشبكة أن ”الصفقة التي يسعى إليها أغنى شخص في العالم ليست بذات أهمية وليست صفقة كبيرة لأن ”تويتر“ هي ببساطة واحدة من العديد من منصات الوسائط الاجتماعية ويستخدمها حوالي 25٪ فقط من البالغين الأمريكيين“.

وقالت إنه ”بدلاً من القتال بشأن شراء ماسك لموقع ”تويتر“ يجب أن نستخدم الجدل حول عرضه النقدي البالغ 43 مليار دولار لنسأل كيف يمكن لشخص لديه هذا القدر الكبير من المال أن لا يدفع نصيبه العادل من الضرائب“.

وأضافت: ”يجب أن ينتهي ذلك فورا، نحن بحاجة إلى ضريبة إلزامية على الأشخاص فاحشي الثراء تضمن عدم تهربهم من دفع الضرائب كما يفعل بقيتنا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فنحن في طريقنا إلى أن نصبح أقلية“.

ولفتت الشبكة إلى أنه ”بينما تفشى وباء كورونا وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير واضطر الأمريكيون الذين لديهم موارد أقل للمخاطرة بحياتهم والعمل لمجرد وضع الطعام على المائدة كان ماسك يزداد ثراءً“.

ونقلت عن تقارير مالية قولها إن ”ثروة ماسك قفزت بما يقرب من 118 مليار دولار في عام 2021 ما أدى إلى زيادة إجمالي ثروته“.

وذكرت ”سي أن أن“: ”لكي نكون منصفين، ماسك ليس العضو الوحيد في فئة المليارديرات اليوم الذين أصبحوا أكثر ثراءً خلال الوباء، إذ سجلت ثروة بقية الأثرياء الأمريكيين ارتفاعا بنسبة هائلة بلغ نحو 70% لتصل إلى ما يزيد على 5 تريليونات دولار“.

ومثل ماسك دفع بعض المليارديرات الآخرين مبالغ منخفضة من الضرائب بحسب الشبكة التي أشارت إلى أن مؤسس شركة ”أمازون“ جيف بيزوس دفع ”صفرًا“ من الضرائب في عام 2007 وكرر هذا ”الإنجاز المذهل“ في عام 2011.

وأضافت الشبكة أن الملياردير وارن بافيت – الذي ارتفعت ثروته 24 مليار دولار بين عامي 2014 و 2018 – دفع معدل ضرائب بنسبة 10٪.

وأوضحت في تقريرها أن هناك مقترحات لإصلاح هذا ”الظلم“، مشيرة إلى أنه ”في الشهر الماضي اقترح الرئيس جو بايدن أن يدفع أولئك الذين تزيد قيمة ثروتهم عن 100 مليون دولار معدل ضريبة دخل فيدرالي لا يقل عن 20٪ على دخلهم، بما في ذلك المكاسب غير المحققة على الأصول غير الخاضعة للضريبة حاليًا“.

وفرضت السناتور إليزابيث وارين، من ولاية ماساتشوستس وديمقراطيون آخرون العام الماضي ”ضريبة ثروة“ على فاحشي الثراء والتي تضمنت ضريبة بنسبة 3٪ على أصحاب المليارات، وفقا للشبكة التي لفتت إلى أن ”حوالي 100000 أسرة أمريكية ستخضع للضريبة التي ستجمع 3 تريليونات دولار على مدى عقد“.

وقالت: ”يفضل الناس فكرة أن ماسك والأثرياء الآخرين يجب أن يدفعوا نصيبهم العادل من الضرائب كل عام وليس فقط عندما يمارس أحدهم خيارات الأسهم“.