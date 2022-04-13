طهران تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي للافراج عن أرصدة إيرانية مجمدة‎‎

أبرمت طهران اتفاقا مبدئيا مع مصرف أجنبي للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، على ما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، من دون أن يحدد في أي دولة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور طهران ”تم التوصل إلى اتفاق مع مصرف أجنبي للإفراج عن جزء من مستحقاتنا المالية. إنه اتفاق مبدئي حول موعد وكيفية الإفراج عن هذه الأموال“.

وتم تجميد عشرات المليارات من الأموال الإيرانية في العديد من البلدان، وخصوصا في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، منذ أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات أمريكية على طهران في 2018.

وبحسب أمير عبداللهيان، زار وفد أجنبي طهران، الثلاثاء، لإجراء محادثات حول تنفيذ هذا الاتفاق.

وأضاف أن هذا الوفد الذي لم تحدد جنسيته، اجتمع مع ممثلين عن المصرف المركزي الإيراني ومسؤولين اقتصاديين من وزارة الخارجية.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية ”تسنيم“، إلى أن الهدف من المباحثات هو إيجاد حل للإفراج عن 7 مليارات دولار مجمدة من الأصول الإيرانية، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي كانون الثاني/يناير 2021، اتهمت طهران كوريا الجنوبية باحتجاز سبعة مليارات دولار من ودائعها ”رهينة“ لديها، ودعت سيول مرارا إلى الإفراج عن أرصدتها.

وتخوض ايران منذ سنة مفاوضات مع الغرب في مسعى لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، على أن يتيح الاتفاق رفع العقوبات المفروضة على طهران، مما يسمح لها بالوصول إلى أموالها المجمدة في الخارج.

ونص الاتفاق النووي على تخفيف العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكنها من تطوير أسلحة نووية وهو ما نفته طهران على الدوام. لكن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق، العام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، دفَعا بطهران إلى التراجع عن بعض التزاماتها.