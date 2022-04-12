تقرير: ارتفاع الأسعار يؤثر على القرار السياسي الأوروبي حيال روسيا

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن ارتفاع الأسعار بشكل هائل يضع القرار السياسي الأوروبي في اختبار أمام روسيا، حيث أظهر التصويت القوي لصالح الشعبويين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة استياءً واسعاً تجاه ارتفاع الأسعار، وثبات الأجور.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء أن ”ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا يؤجج الاستياء في أوروبا، ويمثل اختبارا للمرونة السياسية بالنسبة للأنظمة الديمقراطية الغربية“.

وأوضحت الصحيفة أن ”الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أجريت يوم الأحد الفائت أسفرت عن حصول مرشحة اليمين مارين لوبان على 22.9% من الأصوات، على خلفية حملة تركزت على تراجع القدرة الشرائية للناخبين، بينما لم يكن مرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلونشون، الذي ركّز على الأجور واستحقاقات الرعاية الاجتماعية، بعيداً عنها، بحصوله على 22% من الأصوات“.

وتابعت بقولها: ”من فرنسا إلى إسبانيا، ومن ألمانيا إلى اليونان، فإن معدل الأجور الثابتة، والأسعار المرتفعة، سيتسبب في اندلاع مظاهرات، وزيادة الضغوط على الحكومات التي تعاني من أوضاع اقتصادية هشة، أصلا، نتيجة القيود التي فرضت بسبب وباء كورونا“.

ورأت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي السيئ يثير تساؤلات حول مدى استعداد الناخبين الأوروبيين لتحمل التكاليف الاقتصادية، لما يبدو أنه من المحتمل أن يصبح مواجهة طويلة الأمد مع روسيا، في ظل الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تمثل 40% من واردات الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، وهي مصدر رئيس للطاقة في التكتل، ورغم استمرار تدفق الغاز والطاقة من روسيا، إلا أن الأسعار ارتفعت كثيرا.

وأردفت قائلة: ”ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا 12.5% في مارس/آذار مقارنة بشهر فبراير/شباط، وبنسبة 44% منذ عام، وفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، كما ارتفعت أسعار الغذاء سريعاً، بنسبة 0.9% في مارس/آذار، و5% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بمخاوف نقص القمح وزيت الطعام، التي تنتج روسيا وأوكرانيا كميات كبيرة منه“.

ونقلت الصحيفة عن سميرة تافات، التي تعمل في توصيل الطلبات إلى المنازل، في حين يعمل زوجها سائق تاكسي في باريس، قولها: ”ميزانية الوقود ضخمة، وأصبحنا غير قادرين على إدارتها، لدي 3 أطفال، وأريد إطعامهم“.

ورأت ”وول ستريت جورنال“ أن حالة عدم اليقين الاقتصادي، تمثل فرصة للأحزاب الشعبوية، التي لا تزال في المعارضة في معظم أنحاء أوروبا لإعادة تركيز رسالتها العامة بعيداً عن المواقف التقليدية المناهضة للهجرة، والمعادية للإسلام.

وقالت الصحيفة إن الأجور بقيت ثابتة بينما ارتفعت نسب التضخم في أوروبا وهو ما يهدد الانتعاش الاقتصادي خاصة في أعقاب جائحة كورونا.