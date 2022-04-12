تونس توقف تصدير الخضروات لخفض الأسعار المحلية وسط أزمة اقتصادية حادة

قالت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت تصدير الخضروات سعيا للتحكم في الأسعار المرتفعة في السوق المحلية، وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلد، وارتفاع متنام لمعدلات التضخم.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد علي الفرشيشي إنه تقرر إيقاف تصدير الطماطم (البندورة) والفلفل والبصل والبطاطا سعيا لخفض الأسعار.

وتصدر تونس هذه الخضروات أساسا لجارتها ليبيا.

وارتفع التضخم في مارس/ آذار إلى 7.2 بالمئة، ويرجح محللون أن يواصل ارتفاعه بسبب زيادة حادة في أسعار النفط والقمح؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وحذر سياسيون ونقابات من أن البلاد قد تشهد انفجارا اجتماعيا بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مع تآكل الطبقة الوسطى في تونس.

وتأمل تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ مالي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها تجميد الأجور وخفض الدعم.