بسبب حرب أوكرانيا.. توقعات بتراجع نمو التجارة العالمية 50 %

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أظهر تقرير لأمانة منظمة التجارة العالمية، نُشر الإثنين، أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف خلال 2022.

وتتوقع الدراسة أن تؤدي الأزمة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى يتراوح بين 3,1 و3,7% هذا العام، في حين يُنتظر أن يستقر نمو التجارة العالمية بين 2,4 و3%. وكانت منظمة التجارة العالمية توقعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نموا بنسبة 4,7%.

ولم تؤدّ الحرب في أوكرانيا إلى أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة فحسب، بل أدت أيضا إلى زعزعة الاقتصاد العالمي بشدة، وقالت أمانة منظمة التجارة العالمية: ”يشعر شعب أوكرانيا بمعظم المعاناة والدمار، لكن من المرجح أن يشعر الناس في أنحاء العالم بالتكاليف المتعلقة بانخفاض التجارة والإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا“.

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي، ظلت أطنان من الحبوب راسية في الموانئ الأوكرانية، مثل ميناء مدينة ماريوبول التي يقصفها الجيش الروسي ويحاصرها بسبب موقعها الاستراتيجي.

وحسب التقرير فإن ”الدول الأكثر فقرا معرضة لخطر كبير جراء الحرب؛ لأنها تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالدول الأكثر ثراء، وأن ذلك قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي“.

ورغم أن حصص روسيا وأوكرانيا في إجمالي الإنتاج العالمي والتجارة صغيرة نسبيا، فإن كلا البلدين من الموردين المهمين لسلع أساسية أبرزها المنتجات الغذائية والطاقة.

ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، صدّر البلدان، العام 2019، حوالي 25% من القمح العالمي، و15% من الشعير، و45% من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9,4% من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20% للغاز الطبيعي.

وفي وقت سابق، الإثنين، أكد زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين، أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول الساحلية الإستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من شهر.

وقال بوشيلين مباشرة عبر قناة ”بيرفي كانال“ الروسية، ”في ما يخصّ مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا“.

ونقلت وكالة ”ريا نوفوستي“ الروسية عن ممثل الجيش الانفصالي إدوارد باسورين قوله، إن آخر المدافعين الأوكرانيين يتمركزون حاليا في مصنعَي ”أزوفستال“ و“أزوفماش“ الضخمين.