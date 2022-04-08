الاتحاد الأوروبي يوافق على تجميد أصول رئيس "سبيربنك" وابنتي بوتين

وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد الأصول المملوكة في الاتحاد الأوروبي لكل من رئيس ”سبيربنك“، أكبر بنوك روسيا، وابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمزيد من رجال الأعمال المقربين منه، بحسب وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن 217 شخصا آخرين أضيفوا إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في إطار حزمة العقوبات الجديدة، وهو ما يعني تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي، كما سيحظر عليهم السفر في التكتل، وفقا لوكالة ”رويترز“.

ومعظم هؤلاء الأشخاص قيادات سياسية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليهما المتمردون في أوكرانيا، لكن العقوبات استهدفت أيضا رجال أعمال وسياسيين وقادة عسكريين بارزين مقربين من الكرملين.

وبذلك يقترب عدد الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهم إلى 900 منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية خاصة لنزع سلاح جارتها واستئصال النازية فيها“.

وكانت المفوضية الأوروبية أكدت أن ”حكومات الاتحاد الأوروبي جمدت أصولا قيمتها 29.5 مليار يورو ترتبط بالنخبة وشخصيات أخرى خاضعة للعقوبات؛ بسبب علاقتها بالكرملين“.

ووفقا للمفوضية، فإن هذه الأصول التي تم تجميدها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تشمل حسابات مصرفية وقوارب وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمالا فنية.

وذكرت أنها منعت بالإضافة إلى ذلك معاملات مالية تبلغ قيمتها نحو 196 مليار يورو.

لكن المفوضية لم تذكر القيمة الكلية لأصول النخبة الروسية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد هي فقط التي أعلنت عن إجراءات اتخذتها لتجميد الأصول، رغم وجود إلزام قانوني بفعل ذلك. ولم تذكر البلدان التي قدمت ما لديها من معلومات.

وكانت ”رويترز“ ذكرت، في مارس/ آذار، أن عددا من الدول الأعضاء ”تمانع في إعلان ومشاركة البيانات المتعلقة بالأصول“.

كما تبنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على روسيا، شملت حظر واردات الفحم والخشب والكيماويات ومنتجات أخرى.

وتمنع الإجراءات أيضا الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تقويض التجارة، كما ستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية من بينها في.تي.بي.

وسيسري الحظر على واردات الفحم كاملا، ابتداء من الأسبوع الثاني من أغسطس/ آب.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إنه ”تم إقرار هذه العقوبات الأحدث عقب الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وأماكن أخرى تحت الاحتلال الروسي“ في أوكرانيا.

وتقدر المفوضية الأوروبية المبالغ التي ستخسرها على روسيا نتيجة حظر واردات الفحم وحدها بـ 8 مليارات يورو في العام، وفق ”رويترز“.