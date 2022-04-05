المركزي الأمريكي يتوقع أن يتباطأ النمو لكن الاقتصاد لن ينزلق إلى الركود‎‎

قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، اليوم الثلاثاء، إن زيادات أسعار الفائدة الهادفة لخفض التضخم ستبطئ النمو الاقتصادي لكنها لن تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وأضافت أن البنك المركزي الأمريكي يمضي في مسار نحو زيادات في أسعار الفائدة.

وأبلغت دالي اجتماعا في سياتل أنها لا تتوقع تباطؤا كبيرا في الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وقالت أيضا إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ خفض ميزانيته العمومية في وقت مبكر، ربما في اجتماعه في مايو/ أيار.

وأضافت أنها لا تتوقع أن الاقتصاد الأمريكي سيسقط في الركود، مضيفة أن النمو سيتباطأ لكنها تتوقع أن التباطؤ سيستمر فترة قصيرة.

وقالت دالي: ”أنا لا أتوقع أننا سنسقط في الركود“، مشيرة إلى أنه يوجد الكثير من ”الزخم“ في الاقتصاد.