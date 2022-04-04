بسبب أزمة أوكرانيا.. صادرات القمح الهندية تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

قال تجار إن صادرات القمح الهندية بلغت 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في شهر مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ويمثل قفزة كبيرة من 2.1 مليون طن في العام السابق، إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في قطع الإمدادات المنافسة من البحر الأسود.

وفي وقت سابق من الشهر، قال مسؤول حكومي كبير إن الهند ستصدر كمية قياسية من القمح تبلغ 7 ملايين طن في السنة المالية 2021-2022، إذ أتاح ارتفاع الأسعار العالمية لثاني أكبر منتج للحبوب في العالم فرصة لكسب حصة في السوق.

وحققت الهند هدفها بتصدير 7 ملايين طن من القمح في الـ21 من شهر مارس/آذار الماضي، وفقا للحكومة الهندية، التي لم تصدر بعد بيانات شحنات القمح للأيام العشرة الأخيرة من ذات الشهر.

وقال تجار إن شحنات القمح، بما في ذلك الشحنات المباعة إلى بنجلادش المجاورة عن طريق البر، بلغت في المجمل 7.85 مليون طن في 2021-2022، متجاوزة الهدف البالغ 7 ملايين، مما يشير إلى الصادرات القوية في السنة المالية 2022-2023، التي بدأت في الأول من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح التجار أن الهند صدرت القمح أيضا إلى كوريا الجنوبية وسريلانكا وعمان وقطر، من بين دول أخرى، بخلاف بنغلادش، وقالوا إن معظم صفقات التصدير تم توقيعها عند ما يتراوح بين 225 و335 دولارا للطن بشرط التسليم على ظهر السفينة.

وكانت الهند قد تفوقت على البرازيل في صادراتها الغذائية إلى الدول العربية للمرة الأولى منذ 15 عاما، بعد أن عطلت جائحة ”كوفيد-19“ التدفقات التجارية في عام 2020، وذلك وفقا لبيانات كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عنها لوكالة ”رويترز“ في الـ7 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن البرازيل استحوذت على 8.15% من إجمالي منتجات الأعمال التجارية الزراعية التي استوردتها 22 دولة عضوا في الجامعة العربية، العام الماضي، بينما استحوذت الهند على 8.25 % من تلك التجارة، منهية بذلك تميز البرازيل منذ 15 عاما.

وسجل الاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، انكماشا بلغ 7.3% في 2020-2021، مما جعله من بين الاقتصادات الكبرى الأكثر تضررا من أزمة ”كوفيد-19″، بحسب ما ذكرت ”رويترز“ آنذاك.