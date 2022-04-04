مع ارتفاع أسعار الطاقة.. التضخم في تركيا يقفز لقمة 20 عاما

أفادت بيانات اليوم الإثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاما عند 61.14 % في آذار / مارس، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

ومعدل التضخم في تصاعد منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46 %، وذلك مقارنة مع استطلاع رأي أجرته رويترز توقع 5.7 %.

وسنويا، كانت التوقعات لتضخم أسعار المستهلكين عند 61.5 %

إلى ذلك، قالت وزارة التجارة التركية اليوم الإثنين إن العجز التجاري التركي ارتفع بنسبة 76.7 في المئة على أساس سنوي في مارس آذار إلى 8.24 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات تركيا زادت 19.8 بالمئة إلى 22.71 مليار دولار في مارس آذار، بينما ارتفعت الواردات 31 في المئة إلى 30.95 مليار دولار.

وقال وزير التجارة محمد موش إن زيادة في واردات الطاقة بقيمة 16.3 مليار دولار- وهو ما يعادل زيادة سنوية قدرها 188 في المئة- في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة إجمالي الواردات.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الأولية، مما يهدد بعرقلة برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.