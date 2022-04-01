رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات تاريخية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، اتفاقية التجارة الحرة، مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بـ ”التاريخية“.

وكتب بينيت، عبر حسابه على موقع ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي، ”تم استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات.. إننا أمام اتفاقية تاريخية ستطور العلاقات بين البلدين لصالح رفاهية الشعب“.

وقال إن ”المغزى هو المزيد من التجارة، المزيد من فرص العمل، منتجات أفضل بأسعار أقل للغاية“.

היום השלמנו את המשא ומתן להסכם אזור סחר חופשי בין ישראל לאיחוד האמירויות.

זהו הסכם היסטורי שישדרג את היחסים בין המדינות ואת רווחת הציבור. המשמעות: יותר מסחר, יותר מקומות עבודה, מוצרים טובים במחירים נמוכים יותר. כל הישראלים יהנו מזה. >> — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 1, 2022

كما نشر الحساب الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي على ”تويتر“ تغريدة، جاء فيها: ”إننا أمام لحظة مهمة في علاقاتنا بالإمارات، العلاقات الطيبة التي تشكلت بين البلدين، ويتم تعزيزها اليوم، من خلال اتفاق للتجارة الحرة“.

הסכם היסטורי: ישראל ואיחוד האמירויות השלימו את המשא ומתן להסכם סחר חופשי בין המדינות הנושא נדון בפגישתם של ראש הממשלה נפתלי בנט ויורש העצר שייח' מוחמד בן זאיד, באבו דאבי בדצמבר, בה סוכם על האצת המגעים לחתימה, ובפגישתם מצרים בשבוע שעבר בה סיכמו המנהיגים על השלמת ההסכם בתוך ימים pic.twitter.com/9AdtOM8pox — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) April 1, 2022

تعزيز العلاقات

وكانت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، قد أعلنا، اليوم الجمعة، أن إسرائيل والإمارات ”اختتمتا مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة“.

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، في بيان، أن ”الاتفاق التجاري يشمل 95% من المنتجات المتداولة تجاريا، التي ستكون معفاة من الجمارك على نحو تدريجي أو فوري، ومنها منتجات غذائية وزراعية ومستحضرات تجميل ومعدات طبية وأدوية“.

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، عبر حسابه على ”تويتر“، على الاتفاق: ”خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات“.

עוד צעד בחיזוק היחסים בין 🇮🇱 ו🇦🇪

הושלם המשא ומתן להסכם אזור סחר חופשי בין המדינות. את ההסכם הובילה שרת הכלכלה והתעשייה @OrnaBarbivay והוא עולה בקנה אחד עם רוח #פסגת_הנגב -שקבעה שיתוף פעולה רציף, המשכיות בקשר והבאת הישגים מוחשיים שישפרו את חייהם של אזרחי מדינת ישראל ושל עמי האזור. — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) April 1, 2022

وقال: ”تم استكمال المفاوضات بين البلدين بشأن المنطقة الحرة، مضيفًا أن ”وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي – تنتمي لحزب هناك مستقبل – هي من قادت المفاوضات“.

ورأى لابيد، أن التطور ”ينسجم مع روح قمة النقب التي تطرقت لتعاون متدفق، واستمرارية العلاقة، وتحقيق إنجازات ملموسة، تحسن من حياة مواطني إسرائيل ومواطني المنطقة“.

آفاق جديدة

وغردت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي، عبر حسابها على تويتر: ”شرف عظيم أن ننهي اليوم المفاوضات لبلورة اتفاق كامل وشامل للتجارة الحرة مع الإمارات المتحدة“.

ووصفت الاتفاق بأنه ”يفتح آفاقا جديدة“، وكتبت أنه ”الأول من نوعه مع بلد عربي“.

وأشارت إلى أن ”95% من المنتجات المتبادلة بين البلدين ستعفى من الجمارك“.

ووجهت الشكر لوزير الخارجية، لابيد، على الجهد المركز والمشترك بين الوزارتين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.

يشار إلى أن البيان الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة في إسرائيل، أكد على أن الاتفاق ”يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية“.

ووصفت غالبية ”التغريدات“ على حسابات تخص وسائل إعلام عبرية هذا التطور بـ ”التاريخي“، وأرفقت صورا من الحدث، وهو الأمر الذي اتّسمت به أيضا ”التغريدات“ الشخصية لصحفيين إسرائيليين.

اتفاق تاريخي

واتفق الصحفي المتخصص في الشأن العربي، روعي كايس، من هيئة البث الإسرائيلي، عبر حسابه على ”تويتر“، مع هذا الوصف، ونشر صورة من بيان وزارة الاقتصاد والصناعة في إسرائيل.

وذكر، عبر سلسلة من التغريدات في هذا الصدد، أنه ”بعد شهور من المفاوضات بين إسرائيل والإمارات تم استكمال بنود اتفاق التجارة الحرة“.

وغرد المراسل والمحلل السياسي شمعون آران، من هيئة البث الإسرائيلي، ”اتفاق تاريخي: استكملت إسرائيل والإمارات المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين البلدين“.

ونشر صورة لوزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، تصافح وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي.

حجر زاوية

وعبر الكاتب بيني أشكنازي، عن ترحيبه الشديد بالاتفاق، وقال: ”لقد تحقق هذا الأمر“، في إشارة إلى الاتفاق بين إسرائيل والإمارات.

ورأى المحاضر والخبير السياحي الإسرائيلي يهودا زافراني، أنه ”لا ينبغي إنكار دور رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو“، وقال إن بدونه ”لم يكن ليحدث هذا“.