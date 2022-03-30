بوتين: تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل يجب ألا يؤثر سلبا على العقود مع الأوروبيين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، للمستشار الألماني اولاف شولتس أن تسديد ثمن صادرات الغاز الروسية بالروبل، كما تطلب موسكو، يجب ألا يؤثر سلبا في العقود مع الزبائن الأوروبيين.

وقال بوتين، بحسب بيان للكرملين إثر مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني، إن ”هذا القرار يجب ألا يؤدي إلى تدهور شروط العقود مع شركات أوروبية تستورد الغاز الروسي“.

وفي 23 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ردا على العقوبات الغربية بحق موسكو لغزوها أوكرانيا.

وقال بوتين لشولتس، اليوم الأربعاء، إن ”هذا التغيير في إجراءات التسديد حدث لأن أعضاء الاتحاد الأوروبي جمدوا احتياطات العملات الأجنبية للبنك المركزي الروسي في انتهاك للقانون الدولي“.

من جهتها، أعلنت الحكومة الألمانية أن بوتين اكد للمستشار شولتس أن أوروبا لا يزال يمكنها تسديد ثمن الغاز الروسي باليورو وليس بالروبل كما طلبت موسكو أخيرا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبسترايت إن بوتين أبلغ شولتس أن عمليات التسديد من جانب أوروبا الشهر المقبل ”ستظل باليورو وستحول كالمعتاد على بنك غازبروم الذي لم تطاوله العقوبات“ على أن يتكفل تحويل المبالغ الى الروبل.

ويتوقع أن يقدم البنك المركزي والحكومة الروسية وكذلك شركة غازبروم نظاما جديدا للدفع بالروبل، الخميس.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تسديد الاتحاد الأوروبي ثمن الغاز الروسي بالروبل سيتم بشكل تدريجي.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: ”لقد تحدثنا عن هذا الموضوع، ودفع وتسليم (الغاز) عملية تمتد زمنيا“.

وأكد بيسكوف أن هذا النظام الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل الخميس، مع قواعد جديدة للمستهلكين الأوروبيين.

وأضاف بيسكوف: ”لا نتحدث عن تسليم الغاز غدًا وتسديد سعره مساء. كلا، إنها عملية أطول زمنيا من الناحية التقنية“، مشددا على ضرورة ”تطبيق“ أوامر بوتين.

وكما قال بوتين الأسبوع الماضي، لمح بيسكوف إلى أن صادرات أخرى قد يطالها أيضا الدفع بالروبل.

وقال بيسكوف: ”إنها فكرة يجب درسها بالطبع“، ردًا على سؤال حول إمكان تطبيق هذا الإجراء على الصادرات الروسية من الحبوب والفحم والنفط والخشب.