سوناطراك الجزائرية تؤكد الإمكانيات النفطية المهمة لمنطقة تقرت

أكد بيان صادر عن شركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الإمكانيات النفطية المهمة لمنطقة تقرت، وأنها ”تعتزم تسريع تطوير هذا القطب لزيادة الإنتاج الوطني“.

وقالت سوناطراك المملوكة للدولة، إن الكميات المقدرة في تقرت بلغت 961 مليون برميل مقابل 546 مليون برميل قبل أعمال التنقيب، وفقا لرويترز .

وتلعب شركة سوناطراك الدور المركزي داخل الاقتصاد الجزائري، بوصف الجزائر دولة يعتمد اقتصادها في جزئه الأكبر على النفط، وسوناطراك وحدها تساهم بـ30% من الناتج الداخلي الخام للبلاد، كما تشغل أكثر من 120 ألف عامل (حسب إحصائيات 2010) وتحقّق أرباحًا سنوية تتعدى 76 مليار دولار، كما تحضر في عدد محدود من دول العالم.

ويعتزم مجمع سوناطراك إنجاز استثمارات في الجزائر بقيمة 59 مليار دولار على المدى المتوسط، وذلك في إطار إستراتيجية 2030، منها 45.8 مليار دولار في الإنتاج والتصدير، و8.6 مليار دولار في التكرير والبتروكيمياء، و2.3 مليار دولار في النقل بالأنابيب.

وتعتزم الشركة كذلك الوصول إلى هدف مهم، وهو بلوغ حجم إنتاج يقدر بـ20 مليار متر مكعب سنويًا من الموارد غير الأحفورية ليصل الحجم إلى 70 مليار متر مكعب مع حلول سنة 2040.

أما فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، فتستهدف الشركة حجم إنتاج يقدر بـ1.300 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية؛ ما يسمح بتلبية نحو 80٪ من حاجيات الشركة في موقع النشاط.

إضافة إلى أن الشركة تستهدف تسويق حوالي 50٪ من إنتاجها الغازي في أسواق جديدة، وذلك في إطار الإستراتيجية الجديدة للتسويق المعتمدة من طرف المجمع.

وحسب تصريح سابق لمسؤول في الشركة لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن إستراتيجية سوناطراك في آفاق 2030، من شأنها أن ترتقي بالمجمع إلى مصاف الشركات البترولية العالمية الكبرى والالتحاق بتصنيف الشركات الخمس الأولى عالميًا، وبلوغ نسبة 55٪ من الاندماج الصناعي الوطني.

وتعتبر الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات الجزائرية، المعروفة اختصارًا بـ«سوناطراك» شركة وطنية عمومية مملوكة للدولة؛ لذلك تعتبر المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني باعتبارها مصدر الإيرادات الكبير والمهم لخزينة الدولة الجزائرية.

كما أنها العملاق الذي يعتمد عليه الاقتصاد الجزائري والحكومة الجزائرية في إعداد الميزانيات السنوية. كما أن تمويل التنمية المحلية وميزانيات الجماعات المحلية يعتمد في جزء كبير منه، على ما تجود به مداخيل الشركة من بيع وتسويق المحروقات. كما أن مداخيل الشركة تشكل 60٪ من ميزانية الدولة، وحوالي 94٪ من إجمالي المبيعات للخارج.