مصر وقطر تتفقان على استثمارات بخمسة مليارات دولار

قال بيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء إنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار.

وجاء ذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية القطري على بن أحمد الكواري اللذين يزوران القاهرة.

وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كلها.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، قال يوم أمس الإثنين، إن العلاقات مع مصر في تطور مستمر وتجاوزت مرحلة التوترات.

وتابع وزير الخارجية القطري، خلال اجتماع مع وزير الخارجية المصري سامح شكرى ”نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر ونتبادل وجهات النظر بشأن الملفات السياسية“.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن بلاده لا تفكر في زيادة استثماراتها بروسيا ومناطق من أوروبا إلى أن تتوفر ”بيئة أفضل والمزيد من الاستقرار السياسي“.

وكان تقرير لجهاز الإحصاء المصري كشف أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال عام 2020، سجلت 679.4 مليون دولار، مقابل 382.2 مليون في 2019، بنمو 77.8% .

وأفاد التقرير بأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين سجلت أيضًا زيادة، إذ وصلت إلى 25.4 مليون دولار خلال 2020، مقابل 22.7 مليون في 2019، بارتفاع 11.8%.

وبحسب البيانات بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2018- 2019 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2017- 2018، بنسبة انخفاض قدرها 7.4%.

وسجلت قيمة تحويلات القطريين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018- 2019، مقابل 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2017- 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 82%.

وتتجاوز الاستثمارات القطرية بمصر 5 مليارات دولار في مختلف المجالات، وكان آخرها افتتاح شركة ”الديار“ التابعة لجهاز قطر للاستثمار، في يناير الماضي، فندقًا بالقاهرة.