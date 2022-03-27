ميقاتي يطلب من الجزائر إعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر

قال بيان لمكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إنه طلب من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة نقل تمنياته إلى الحكومة الجزائرية بإعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وكانت الجزائر حظرت في 13 مارس/ آذار، تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح، وفقا لرويترز.

كانت وكالة الأنباء الجزائرية قد قالت في 13 آذار/ مارس، إن الجزائر حظرت تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.

وشمل القرار الذي أقره آنذاك، مجلس الوزراء الجزائري، كذلك حظر تصدير العجائن والسميد ومنع استيراد اللحوم المجمدة؛ لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن مجلس الوزراء.

وجاء القرار في الوقت الذي اتخذت فيه عدة دول مجاورة النهج نفسه، لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية خاصة الحبوب، بعد أن هددت الحرب الروسية في أوكرانيا توريد مواد غذائية رئيسية تعتمد عليها هذه الدول من أهمها القمح والزيوت.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، قال يوم الخميس الماضي، إنه تم عقد اجتماع وزاري لبحث موضوع الأمن الغذائي في البلاد.

جاء الاجتماع الوزاري اللبناني بعد التخوفات السائدة من انقطاع المواد الأساسية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي السياق، كان لبنان قد قرر، في وقت سابق، منع تصدير لائحة طويلة من السلع الغذائية المصنعة في لبنان، وذلك في إطار محاولات من جانب السلطات اللبنانية لاحتواء تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبنانيين، في أكثر أوضاعهم المعيشية ترديا.

وقررت الحكومة اللبنانية التحرك لضمان الأمن الغذائي ومواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار، وشكلت لجنة من وزراء الصناعة والزراعة والمالية والدفاع والثقافة؛ للتعامل مع التحديات الغذائية التي فرضتها الحرب، من بينها المخاوف من نقص الإمدادات من القمح.

يذكر أن سفير أوكرانيا لدى لبنان إيهور أوستاش قال في وقت سابق، إن الغزو الروسي لبلاده سوف يؤثر سلبا على الإمدادات الغذائية في لبنان.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الأوكرانية في بيروت، أنه ”في العام 2021، استورد لبنان ما مجموعه 754 ألف طن من الحبوب، منها 558 ألف طن من أوكرانيا، أي 74% من الحبوب المستوردة“.