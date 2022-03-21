"الترويكا": "فاغنر" منخرطة بأنشطة غير مشروعة لتعدين الذهب في السودان

اتهم سفراء دول ”الترويكا“ في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الإثنين، مجموعة ”فاغنر“ الروسية بالانخراط في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتعدين الذهب في السودان.

وقال سفراء تلك الدول، وهي ”النرويج وبريطانيا وأمريكا“، في بيان مشترك، إن المجموعة الروسية تقوم ”بتقويض الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون، التي ظل الشعب السوداني يناضل من أجلها منذ اندلاع الثورة“.

وشددوا على أن ”للسودان الحق السيادي في تحديد علاقاته الخارجية واحترام ذلك دائما“، مؤكدين ”استمرار بلادهم في دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعات الثورة“.

ويرتبط اسم المجموعة الروسية، وهي شركة خاصة، بنزاعات في أوكرانيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وقد بدأت تصدر تقارير بشأن ”فاغنر“ مع الأزمة في شرق أوكرانيا العام 2014.

إلى ذلك، أشار البيان إلى أن ”الغزو الروسي على أوكرانيا تسبب في عدم استقرار اقتصادي عالمي، وهو ما زاد من صعوبة الأزمة الاقتصادية في السودان، الذي شهد ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 65‎%، وارتفاعا في أسعار الخبز أيضًا“.

وذكر أن ”برنامج الغذاء العالمي يتوقع أن ما يقرب من نصف السودانيين سيواجهون الجوع خلال العام الجاري“.

ويواجه السودان زيادات مستمرة في أسعار السلع الاستراتيجية والخدمات الضرورية، ما أدى إلى غضب كبير من قبل المواطنين، حيثُ أعلن، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه، ما يُعادل نحو 800 مليون دولار أمريكي.

وكان بنك السودان المركزي قد أصدر، يوم الخميس، قرارًا قضى بحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب أفرادا وشركات، عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين، كما حصر دوره بشراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات فقط، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ويعول السودان على معدن الذهب كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية؛ بسبب انفصال جنوب السودان عنه، عبر استفتاء شعبي في العام 2011، إلى جانب فقدان 80% من موارد النقد الأجنبي.

وفي شباط/فبراير الماضي، صادقت وزارة المالية السودانية على إنشاء بورصة للذهب، بعد اكتمال الشروط المطلوبة، وفقا للوائح والقوانين الدولية، وذلك بحسب قرارات اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي“.

ويعتبر البلد ثالث دولة في قارة أفريقيا، بعد غانا وجنوب أفريقيا، إنتاجا للذهب، إذ يفوق إنتاجه السنوي 93 طنا، يتم استخلاص 75% منها عن طريق التعدين التقليدي ”الأهلي“، الذي يعمل فيه حوالي مليوني شخص منتشرين في مناجم بولايات البحر الأحمر، ونهر النيل، والقضارف، وجنوب وشمال كردفان.

وبحسب آخر تقرير صدر عن وزارة المعادن السودانية، فإن إجمالي الإنتاج منذ مطلع 2021 حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي بلغ 30 طنًا، في حين أنتج السودان 8.41 طن خلال الربع الأول من العام 2020.