مصر تحدد سعر بيع الخبز الحر

حددت مصر، اليوم الإثنين، سعر بيع الخبز الحر عند ”11.5 جنيه – 0.66 دولار“ للكيلو غرام الواحد، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

وقال بيان صادر عن مكتب مدبولي، إنه ”حدد سعر بيع الخبز الحر عند 11.5 جنيه، للخبز المعبأ وزن كيلو غرام“.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طلب الأسبوع الماضي من الحكومة تحديد سعر للخبز غير المدعوم، بعد الزيادات الأخيرة في أسعاره، وفق وكالة ”رويترز“.

ذكر بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي وجه الحكومة أيضا ”بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت“.

وطالب الرئيس المصري ”بالسعي لزيادة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية لفترة لا تقل عن ستة أشهر“.

وأسعار الغذاء بمصر في تزايد حتى من قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، والآن ارتفع سعر الخبز الذي يعول عليه الكثير من المصريين كمكون أساس في غذائهم، مع اضطراب صادرات القمح من البحر الأسود وزيادة الأسعار العالمية، وفق ”رويترز“.

ويفرض ذلك ضغوطًا مالية على الأسر المصرية التي تحملت بالفعل أعوامًا من التقشف في بلد يعيش قرابة ثلث سكانه البالغ عددهم 103 ملايين نسمة تحت خط الفقر الرسمي ويكابد كثيرون منهم شظف العيش.

وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي، قال في مقابلة تلفزيونية، مساء يوم السبت، إن الحكومة تخطط لتحديد سعر الخبز غير المدعم لمدة ثلاثة أشهر.

وقال الوزير المصيلحي، إن ”السعر قد يتغير شهريًّا إذا اقتضى الأمر“، وفق ”رويترز“.

وأضاف وزير التموين المصري، أن ”البلاد لديها احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.4 شهر“.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الجمعة، أنها تطلب زيوتًا نباتية في مناقصة شراء عالمية للشحن بين الخامس والخامس والعشرين من مايو/ أيار 2022.

ونقلت ”رويترز“ عن الهيئة أنه ”يتعين على الموردين تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع وعلى أساس خطابات ائتمان مدتها 180 يومًا، وستتم المفاضلة بين السعرين“.

والموعد النهائي لتقديم العروض، غدًا الثلاثاء، الـ22 من مارس/ آذار.

كما طرحت الهيئة مناقصة للزيوت النباتية المحلية تطلب فيها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس، للشحن بين الأول من مايو/ أيار 2022 والعشرين منه.