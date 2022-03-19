سوريا: نستورد القمح من روسيا ومخزوننا بخير

قالت وزارة التجارة الداخلية السورية اليوم السبت إن مخزون القمح في سوريا بخير ولا يوجد أي قلق عليه.

وأضافت ”موسم القمح قد اقترب وسنتسوقه من مزارعينا بأسعار أفضل من أسعار السوق. ولا يوجد لدينا أي قلق من ناحية القمح والخبز“.

وأشارت الوزارة إلى أن سوريا لا تستورد القمح من أوكرانيا، بل جميع وارداتها من روسيا، مضيفة ”لا نطبق عقوبات الغرب ولسنا بحاجة إلى استيراد القمح من أية دولة أخرى“.

وفي يناير/ كانون الثاني، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قوله إن سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا.

ويبدو أن دمشق قد حصلت على ضمانة استمرار استيراد القمح من روسيا، رغم قرار روسيا تعليق صادرات الحبوب للدول السوفييتية السابقة حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.

وفرضت روسيا يوم الاثنين الماضي حظرا مؤقتا على صادرات الحبوب للدول السوفييتية السابقة وأغلب صادرات السكر، لكن وزيرا كبيرا قال إنها ستواصل تقديم تراخيص تصدير خاصة لمتعاملين في إطار حصتها الحالية.

روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن بين المشترين الرئيسيين مصر وتركيا. وتتنافس بشكل رئيسي في تصدير القمح مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

ووقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين يوم الاثنين على أمر بحظر تصدير السكر الأبيض والخام حتى 31 أغسطس/ آب، وحظر على صادرات القمح والشيلم والشعير والذرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المجاورة حتى 30 يونيو حزيران.

لكن نائبة رئيس الوزراء فيكتوريا أبرامشينكو قالت إن السماح بتصدير الحبوب سيستمر في إطار الحصة بموجب التراخيص الفردية.

وأبدت موسكو الأسبوع الماضي قلقها إزاء سرعة وتيرة صادراتها من الحبوب إلى الدول السوفييتية السابقة المجاورة، والتي تتشارك معها في مناطق جمركية حرة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولا تخضع الإمدادات إلى دول الاتحاد لحصص تصدير الحبوب الروسية والضرائب الحالية.

وقال بيان الحكومة إن الإجراءات اتخذت ”لحماية سوق الغذاء المحلية في مواجهة القيود الخارجية“.

وارتفعت أسعار القمح الأوروبي يوم الاثنين بعد تقرير من وكالة أنباء انترفاكس عن الحظر الروسي على صادرات الحبوب. ولم تشر في البداية إلى الاستثناءات من الحظر.

ولم تشر الحكومة إلى تراخيص التصدير في بيانها أيضا، لكنها قالت إنه من المقرر السماح بالعبور الدولي للحبوب عبر الاتحاد.