"بورش" تقدم نسخاً كهربائية لسيارتي "ماكان" و"718"

كشفت شركة ”بورش“ الألمانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء العالي، النقاب رسمياً عن إصدارات كهربائية بالكامل من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة الشهيرة، ”ماكان“، وسيارتها الرياضية ”718“.

وجاء الإعلان في الاجتماع السنوي للشركة أمس، الجمعة، في إطار جهودها لمواكبة منافسيها في التحول نحو الكهربة.

ولم تقدم الشركة أي معلومات حول التسعير، لكنها قالت إن سيارة ”ماكان“ ستكون متاحة ”قريبًا“، وإن سيارة ”718“ ستطلق في العام 2025، مشيرة إلى أن الأخيرة ستكون ”كهربائية بشكل حصري بالكامل“ تستمد الإلهام من سيارة السباق النموذجية للشركة، “ Mission R“.

وتنضم السيارتان القادمتان إلى سيارة ”تايكان“ الكهربائية بالكامل ومجموعة من السيارات الهجينة الأخرى من ”بورش“. وكانت الشركة قد وضعت هدفًا بأن 80% من مبيعات الشركة بحلول عام 2030 ستكون للمركبات الكهربائية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، أعلنت الشركة أنها تعمل على إنتاج بطاريات خاصة بها، والتي يجب أن تبدأ في الظهور في إصدارات ”بورش“ في عام 2024.

وأشارت أيضاً إلى أنها تقوم ببناء ”شبكة شحن“ للسيارات الكهربائية الخاصة بها، على غرار محطات الشحن الفائق من شركة ”تسلا“.

ويهدف الاستثمار في محطات الشحن المتميزة إلى تعزيز مبيعات سيارات ”بورش“ من السيارات الكهربائية، والتي تأمل الشركة أن تشكل 80٪ من مبيعاتها بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن يتم طرح محطات الشحن هذه – التي وصفها مسؤولو الشركة بأنها صالات فاخرة – في نهاية العام الجاري في النمسا وألمانيا وسويسرا.

وأوضحت الشركة أن محطات الشحن القادمة مخصصة لعملاء بورش فقط، على عكس عملية الشاحن الفائق من ”تسلا“ التي ترحب بأي مالك سيارة كهربائية.

وتتصور ”بورش“ – المملوكة لشركة ”فولكس فاغن“ الألمانية – محطات الشحن الخاصة بها على أنها صالات فاخرة، حيث يمكن لمالكي المركبات الكهربائية تناول مشروب والاسترخاء أثناء توصيل سياراتهم بالطاقة.

وقال المسؤولون التنفيذيون إنهم سيفكرون في توسيع الشبكة إلى الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق.

الجدير بالذكر، أن مالكي سيارت ”بورش“ الكهربائية يعتمدون حاليًا على شركات خارجية لتلبية احتياجات الشحن الخاصة بهم.

ويمتلك العملاق الألماني شراكة مع مزود الشحن الكهربائي ”Ionity“، وهو مشروع مشترك مع شركة ”فورد“ و“بي. إم. دابليو“ و“دايملر“ والشركة الأم لـ“بورش“، ”فولكس فاغن“، الأمر الذي دفع بورش“ إلى بناء شبكة شحن خاصة بها للمركبات الكهربائية.