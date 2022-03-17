صندوق النقد: محادثات لبنان من أجل إصلاحات اقتصادية تمضي قدمًا

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، اليوم الخميس إن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد، الذي أدّى فيه انهيار مالي عام 2019 إلى انهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر، مشيرًا إلى أن من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك خلال شهر آذار/مارس الجاري.

وأضاف رايس أنه ”ما زلنا على تواصل وثيق (مع السلطات اللبنانية)، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان“.

وتابع رايس قائلًا: ”أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة، تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما“، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي قد كشف عن الزيارة الوشيكة لخبراء الصندوق في وقت سابق من شهر آذار/مارس الجاري.

وأجرى مسؤولون لبنانيون محادثات مع صندوق النقد الدولي شهر شباط/فبراير الماضي بهدف تأمين اتفاق يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد لتأمين خروج البلاد من الأزمة.

وزار فريق فني من الصندوق لبنان في الفترة من الـ28 من شهر فبراير/شباط إلى أول من شهر مارس/آذار الجاري، لتقييم مدى تقدم العمل في الإصلاحات وتحديد الخطوات التالية اللازمة للمضي قدما نحو برنامج للصندوق.

وكانت مصادر مطلعة على محادثات شهر فبراير/شباط الماضي، قالت لـ“رويترز“ في وقت سابق، إن الإصلاحات ستشمل رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية الصارمة في البلاد، والتي كان يُنسب الفضل إليها في تعزيز الاقتصاد اللبناني في الماضي لكن يُنظر إليها الآن على أنها وسيلة للتهرب الضريبي وإخفاء المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وفي سياق مُتصل، قالت قاضية لبنانية، بوقت سابق من اليوم الخميس، إنها أمرت بالقبض على رجاء سلامة شقيق محافظ البنك المركزي رياض سلامة.

ولم توضح القاضية سبب أمرها باعتقاله، ولم يتسنّ الوصول إلى رجاء سلامة للتعليق.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت القاضية اللبنانية غادة عون، إصدار أمر بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، وتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق.