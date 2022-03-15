الرئيس المصري يوجه الحكومة‭ ‬بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم؛ للحد من ارتفاع ثمنه، ودفع مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وذلك في إطار السيطرة على الأسواق في ظل الارتفاعات التي ضربت أسعار الكثير من السلع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، في بيان له، إن السيسي وجه خلال اجتماع حكومي وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط الأسعار، مشددا في الوقت ذاته على سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لموردي القمح المحلي على سعر القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت.

وبحسب البيان، طلب السيسي من القوات المسلحة التنسيق مع وزارة التموين وصندوق ”تحيا مصر“ لطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقال راضي إن الاجتماع تناول ”متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كل السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان، في حين عرض وزير التموين موقف المخزون الاستراتيجي لكل السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مصدر حكومي لـ“إرم نيوز“ إن هناك العديد من الأفكار المطروحة للسيطرة على سعر رغيف الخبز الذي يعد بمثابة المكون الرئيسي على مائدة المصريين.

وأضاف المصدر أن ”من بين التصورات المطروحة أن تتولى الحكومة توفير الدقيق للمخابز السياحية التي تبيع الخبز غير المدعم بأسعار مدعومة جزئيا مع بيع الخبز للمواطنين بالكيلو، وتحديد تسعيرة لسعر الكيلو في هذه الحالة لمنع التلاعب بالوزن في المخابز“.

وأوضح المصدر أن ”هذا التصور يأتي في ظل صعوبة السيطرة على المخابز“، لافتا إلى أنه ”في حال تحديد سعر الزامي لرغيف الخبز غير المدعم، تتجه بعض المخابز للتلاعب في الوزن الرسمي من أجل تحقيق هامش ربح أكبر“.