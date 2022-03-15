المغرب تحت عتبة "الندرة المزمنة للمياه".. و"الأعلى للحسابات" يدق نقاوس الخطر

دق ”المجلس الأعلى للحسابات“ في المغرب (حكومي)، وهو أعلى هيئة رقابية في البلاد، الاثنين، ناقوس الخطر حول الوضع المائي في المملكة.

جاء ذلك في تقرير للمجلس، رفعه إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها لليوم الاثنين 14 آذار/ مارس.

وحذّر المجلس في تقريره السنوي من تدهور وضعية المغرب المائية في أفق سنة 2050.

وأكد المصدر ذاته، أن موارد المغرب المائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، وهو بذلك يصنف من بين العشرين دولة الأكثر ”إجهاداً“ في العالم من حيث توفر هذه الموارد، إذ يبلغ النصيب السنوي للفرد من الموارد المائية حوالي 620 مترا مكعبا.

ووفق المجلس، فإن هذه الوضعية تضع المغرب تحت عتبة الندرة المزمنة، والتي قد تتدهور في أفق سنة 2050 لتصل لعتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد.

وبحسب المجلس الأعلى للحسابات، يتسم الوضع المائي في المغرب بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه، بالإضافة إلى تفاوتات كبيرة في الزمن وكذلك بين المناطق.

وفي سياق آخر، قال التقرير إن تكلفة تدهور الموارد المائية بالمغرب تقدر بحوالي 1.26% من الناتج الداخلي الخام، منها 18.5% مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه. ويصل حجم هذا التلوث إلى 51 مليون متر مكعب في السنة من مخلفات المصانع التحويلية و685.000 متر مكعب من مخلفات مصانع الزيوت، وأزيد من 9 ملايين متر مكعب من مخلفات المجازر وحوالي 2 مليون متر مكعب من مخلفات المدابغ وصناعة النحاس، كما أن هذه المخلفات السائلة تؤثر سلبا على النتائج المنتظرة من البرامج الوطنية المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل ومعالجة النفايات المنزلية.

وفي ظل التراجع المتزايد في الموارد المائية بالمغرب، أوصى المجلس في تقريره بضرورة تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية عبر الحرص على حماية أكبر للمياه الجوفية وعبر تفعيل الاستهلاك الرشيد للمياه السطحية.

ولتحقيق ذلك – يضيف التقرير- يجب العمل على تعبئة التمويلات الضرورية من أجل إنجاز برامج إرادية تعكس تشجيع اللجوء إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، وتجميع مياه الأمطار، وتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي، وترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية الاستثمار، خاصة عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة.

ويشهد الموسم الزراعي الحالي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية؛ حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64% من المعدل السنوي.

ووفق المصدر ذاته، هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الزراعي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.

وقبل أسابيع قليلة، أعلن المغرب، عن إطلاق برنامج استثنائي بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1.2 مليار دولار) لدعم القطاع الزراعي المتأثر بشح التساقطات، والتخفيف من آثار الجفاف.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، ويتأثر النمو العام سلبيا أو إيجابيا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام، وكمية المحصول الزراعي.