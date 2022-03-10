مصر.. حظر تصدير بعض المحاصيل الزراعية لتفادي غلاء الأسعار

حظرت مصر، اليوم الخميس، تصدير بعض أنواع المحاصيل الزراعية للخارج لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك لتفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الملحوظ خلال الأيام الماضية.

وتضمن القرار الصادر عن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، حظر تصدير الفول الحب والعدس والقمح والدقيق بجميع أنواعه والمعكرونة لمدة ثلاثة أشهر.

وفي خطوة لمواجهة تلاعب التجار بأسعار السلع، وحالة الغضب الشعبي من ممارسات بعض التجار، أصدر النائب العام قرارا بحبس 12 متهما؛ بتهمة احتكار السلع التموينية والغذائية في الأسواق، إذ يسعى بعض التجار لتخزين المواد الغذائية؛ انتظارا لبيعها خلال الفترة المقبلة بأسعار مرتفعة.

وجاء في بيان صادر عن النائب العام، بأن تلك الخطوة جاءت بعد متابعة وحدة الرصد والتحليل لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص وشكاوى بعض المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويشهد السوق المصري تلاعب بعض التجار بالأسعار، مستغلين تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار بعض السلع، لتطبيق الزيادة على غالبية السلع في الأسواق.

وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة التي تم تشكيلها لإدارة أزمة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ستكون اجتماعاتها بصفة دورية؛ لمتابعة توفر السلع وحركة الأسواق المحلية.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم التوافق مع مسؤولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع؛ حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تركز في هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع غذائية، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة.

وشدد رئيس الوزراء على توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن أسعار السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة فيها.