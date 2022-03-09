محمد آل خاجة: الإمارات وإسرائيل تتطلعان لتوقيع "الشراكة الاقتصادية الشاملة" الشهر الجاري

قال السفير الإماراتي لدي إسرائيل، محمد آل خاجة، إن الدولتين تتطلعان إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ”CEPA“، قبل نهاية الشهر الجاري، وفقًا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأضاف آل خاجة في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء أن ”الإمارات لا تزال على ثقة من أن (CEPA) مع إسرائيل سيكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي“.

بعد #الهند و #إندونيسيا، تتطلع دولتا #الإمارات و #إسرائيل إلى إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" قبل نهاية الشهر. #الإمارات_العربية_المتحدة لا تزال على ثقة من أن CEPA مع إسرائيل سيكون بمثابة حافز لمزيد من الازدهار الاقتصادي. #الإمارات_في_إسرائيل @misrad_calcala — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) March 9, 2022

ووقّعت دولة الإمارات وإسرائيل اتفاق سلام في العام 2020؛ ما أدى إلى تعاون اقتصادي بين البلدين.

وكانت شركتا ”إسرائيل إلكتريك“ المملوكة للدولة، و“إنرجروب“ للاستثمار المستدام ومقرها الإمارات، وقعتا اتفاقًا مبدئيًّا لتوليد الهيدروجين الأزرق والأخضر، قبل أيام عدة.

ولم يكشف عن تفاصيل الاتفاق المالية.

وبموجب الاتفاق، ستتعاون الشركتان في تطوير وتنفيذ وتشغيل مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، وفقا لـ ”رويترز“.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في وقت سابق، إن بلاده بدأت بناء ”أول محطة هيدروجين صديقة للبيئة بالشرق الأوسط“، وقد تم اختبارها، في الوقت الذي كشف فيه أن الإمارات تهدف إلى الاستحواذ على 25% من سوق وقود الهيدروجين العالمية بحلول 2030، وأنها تنفذ أكثر من سبعة مشروعات طموحة لإنتاج الهيدروجين، وتستهدف أسواق التصدير الرئيسة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند.

ووقعت الإمارات وإسرائيل في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة تفاهم مشتركة لتعميق العلاقات المرتبطة بقطاع الطاقة بين البلدين، وإطلاق مباحثات شراكات ثنائية تدعم مستهدفاتهما بشأن مستقبل الطاقة النظيفة.

وأكد المزروعي أن الإمارات تواصل عملها المشترك مع مختلف اللاعبين الدوليين في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها، لتطوير نموذجها كواحدة من أبرز الدول التي تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة المتجددة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لدعم البيئة المستدامة.

وجاء حديث المزروعي خلال لقائه وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، في الجناح الإسرائيلي بمعرض إكسبو دبي 2022.

ووفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعها كل من المزروعي والحرار بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، سوف يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث في القضايا ذات الارتباط بتخزين الطاقة، لا سيما النظيفة منها، والأمن السيبراني المادي في البنية التحتية، والطاقة الأحفورية، وشبكة الكهرباء، والشبكة الذكية، والهيدروجين، وقضايا المياه، وسبل دعم إستراتيجيات الطاقة في الإمارات وإسرائيل، وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.