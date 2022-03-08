ردا على العقوبات الغربية.. روسيا تقيد استيراد وتصدير بعض السلع والمواد الخام

قالت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الثلاثاء، مرسوما يفرض قيودا على استيراد وتصدير بعض السلع والمواد الخام حماية لأمن روسيا الاتحادية.

ولم تذكر الوكالة، السلع والمواد التي تشملها القيود.

وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

وجاء في المرسوم: ”ضمان تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة التالية حتى 31 ديسمبر 2022، فرض حظرا على التصدير خارج أراضي روسيا واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا وفقا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية“.

وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا خلال يومين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بادين، مساء الثلاثاء، حظراً شاملاً على كل ورادات النفط الروسية، والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وقال بايدن في كلمة متلفزة، ”سنمنع روسيا من الوصول الى بعض الأسواق والشركات الدولية لتنسحب من أوكرانيا، كما سنواصل احترام البند الخامس من ميثاق حلف الناتو ولن نقبل بأي اعتداء على دول الحلف“.

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الدول في جميع أنحاء العالم تتحد في موقفها بشأن ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للحد من الاعتماد على النفط الروسي حتى لو كان ذلك صعبا على بعض الدول في وسط أوروبا، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وقال جونسون بعد اجتماع مع زعماء التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا: ”كان هناك اتفاق بشأن ضرورة التخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي ونحن ماضون قدما، حتى على الرغم من أن هذا صعب للغاية على بعض الدول الأوروبية… ما نقوم به هو اتخاذ الخطوة الأولى“.

وأضاف: ”هذه خطوة كبيرة يتخذها العالم… يتزايد الاشمئزاز ويتصاعد الغضب في جميع أنحاء العالم مما يحدث في أوكرانيا، ويضيق الخناق على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.

وكانت بريطانيا قد قالت في وقت سابق، إنها ستتخلص تدريجيا من واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية 2022.