وزير الاقتصاد: تونس تعرضت لصدمات خارجية وجهزنا إصلاحات عميقة (فيديو إرم)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن تونس وضعت خططا للإصلاحات العميقة وللإنعاش الاقتصادي وهي تسير في الاتجاه الصحيح وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنعاش المالية العامة، لا سيما بعد الصدمات الاقتصادية التي عرفتها البلاد.

وأوضح سعيد في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، أن ”تونس مرت بأربع صدمات اقتصادية خارجية أولها العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، والركود الذي عرفته تونس في عشرية ما بعد الثورة (منذ 2011) وتفشي فيروس ”كورونا“ الذي كانت تداعياته كبيرة على الشركات والمؤسسات والنسيج الاقتصادي، وأخيرا الحرب في أوكرانيا.

وأكد سعيد أن الحكومة ”بصدد إعداد برامج للتنشيط الاقتصادي على المدى القصير ونشتغل على خطة تنموية للسنوات الثلاث القادمة إضافة إلى وضع نظرة استشرافية لعام 2035 بالتوازي مع ذلك سيكون وضع خطة للإصلاحات العميقة، حيث نقوم في هذا الصدد بحوار مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الموارد المالية وتعزيز هذه الإصلاحات التي من شأنها أن تعالج الإشكالات التي عاشها الاقتصاد التونسي وتحسّن وضعية المالية العامة“.

وتابع الوزير التونسي: ”ننظر إلى المستقبل بتفاؤل لأننا نقوم بكل ما في وسعنا للإصلاح، وهناك حوار في العمق مع صندوق النقد الدولي الذي أصدر بيانا عبّر فيه عن تقديره لمجهودات الحكومة التونسية وأكد أن هذه الإصلاحات تسير بشكل متواز وعلى الطريق الصحيح ونأمل أن تؤتي ثمارها في القريب العاجل، والحوار متواصل وعلى الطريق الصحيح، وقريبا نبدأ سلسلة حوارات جديدة“.

وأشار الوزير إلى الاشتغال على مشاريع جديدة في قطاعات التكنولوجيا إضافة إلى إرساء صندوق الاستثمار، وقال إنّ ”اقتصاد المعرفة ينمو وهذا قطاع واعد وتونس لها ميزات تنافسية ونسعى إلى خلق مناخ مناسب لجذب الكفاءات التونسية وتكوين جيل يخلق مشاريع في هذا المجال“.

وتحدث سعيد عن حصول تونس على قرض بـ 104 ملايين يورو لإنشاء مشروع البنية التحتية للطرقات وربط المناطق الداخلية التي لم تنعم بقدر كاف من النمو بالمناطق الساحلية أي ربط مناطق الإنتاج بمناطق الترويج، إضافة إلى تحسين بيئة العمل والتشجيع على بعث مناطق صناعية جديدة وموارد تشغيل إضافية.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد عين، يوم أمس الإثنين، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بعد شهر من حل المجلس السابق، في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتكريس حكم الرجل الواحد.