ارتفاع حاد لأسعار الغاز الأوروبي مع خشية فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيًّا في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات، في حين تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جرّاء غزو أوكرانيا.

وارتفع السعر المرجعي للغاز ”تي تي أف“ الهولندي بأكثر من 60% إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميغاوات ساعة، فيما بلغ سعر الغاز البريطاني 800 بنس للوحدة الحرارية.

واقترب سعر خام ”برنت بحر الشمال“ من 140 دولارًا للبرميل، وبات في طريقه لتسجيل أعلى سعر له منذ 14 عامًا.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن واشنطن وحلفاءها يبحثون في حظر واردات النفط الروسية ردّا على غزو أوكرانيا.

وقال المحلل لدى ”كوميرزبنك“ كارستن فريتش إن ”تفكير الغرب في حظر واردات النفط الروسية ردّا على الحرب في أوكرانيا، تسبب بانفجار الأسعار“.

وأضاف ”ثمة تكهّنات بأن أوروبا قد تقرر بشكل مستقل وقف استيراد الغاز الروسي. حتى الآن، يتدفق الغاز بشكل طبيعي“.

وتعد روسيا مصدرا أساسيا للغاز الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم.

ويوم أمس، أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين حذَرًا أكثر في أثناء حديثها لشبكة ”سي إن إن“.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الهدف هو ”أن نجعل من المستحيل على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تمويل حروبه“، مؤكدة أن على دول الاتحاد الأوروبي ”التخلص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية الروسية“.

وأضافت فون دير لايين ”لذلك نناقش في الاتحاد الأوروبي مقاربة إستراتيجية حول تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وتنويع إمداداتنا في مجال الطاقة“، دون أن تأتي على ذكر حظر واردات الطاقة من روسيا.

والمسألة أكثر تعقيدًا بالنسبة لأوروبا التي تزودها روسيا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، في حين أن الولايات المتحدة منتج رئيس للنفط وتزودها روسيا بنحو 8 في المئة فقط من حاجاتها النفطية.

وعندما سألت ”سي إن إن“ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأحد بشأن إقدام مجموعة ”شل“ البريطانية العملاقة على شراء نفط من روسيا أخيرًا، أجاب قائلا ”توقفوا عن شراء النفط الروسي“.

وأضاف كوليبا ”اليوم يفوح النفط والغاز الروسي برائحة الدم الأوكراني“، داعيًا ”جميع الشركات الغربية إلى الانسحاب من روسيا“ لأسباب ”إنسانية“.

ورغم عدم فرض عقوبات على قطاع المحروقات الروسي، دفع غزو أوكرانيا أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بينما وصل الغاز إلى مستويات قياسية جديدة.

وهيمنت مسألة الغزو الروسي لأوكرانيا على معرض للخدمات اللوجستية أقيم في لندن هذا الأسبوع، أكثر من اهتمامه بأحدث أجهزة تتبع الشحنات أو كيفية إطلاق عجلة القطاع بعد جائحة كوفيد-19.

وأجبرت المعارك ،المستمرة منذ أسبوع، العديد من الشركات على تعليق عملياتها انطلاقًا من أوكرانيا وأيضا من روسيا، في وقت بدأت فيه حكومات العالم فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو.