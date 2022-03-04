الخزانة الأمريكية: العقوبات تلحق "ضررا حادا" بروسيا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة إن مبدأ توجيهيا لفرض عقوبات على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا يلحق ”ضررا حادا“ بالاقتصاد الروسي مع الحد من التداعيات التي قد تضر بالأمريكيين والأوروبيين.

وقالت يلين أيضًا خلال اقتصادي بجامعة ستانفورد إن من المهم العمل مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن حزمة يمكن تصعيدها ردا على تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مما يؤدي إلى عقوبات صارمة على البنك المركزي الروسي.

وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر يوم الإثنين الماضي باتخاذ اجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في اوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، إنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج.

كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من الإثنين على أن تحول الى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الاجنبية منذ مطلع يناير/الثاني الفائت، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وجاء إعلان هذه الاجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام ”سويفت“ العالمي للتبادلات المالية بين المصارف وستمنع أي تعامل مع البنك المركزي الروسي.

ودفعت العقوبات الاقتصادية بالمصرف المركزي الروسي اليوم الإثنين إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ10,5 نقاط لتصل إلى 20% لاحتواء التضخم.

وفرضت أمريكا واليابان، عقوبات ضد روسيا استهدفت تحديدا البنك المركزي للدولة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة قررت منع الأمريكيين من الانخراط في أي معاملات تخص البنك المركزي الروسي، وفرضت عقوبات على صندوق ثروة سيادي رئيسي في روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف أيضا صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية في روسيا.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن بلاده ستقيد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

كما أضاف أن طوكيو ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو.