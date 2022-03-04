وكالة أممية: زيادة قياسية لأسعار الغذاء في فبراير

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجلت ارتفاعًا قياسيًا، في فبراير/ شباط، وقفزت بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية، ومنتجات الألبان.

‭‭ ‬‬وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، ما متوسطه 140.7 نقطة، في فبراير/ شباط مقابل، 135.4، في يناير/ كانون الثاني.

وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بزيادة التضخم مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا، فيما تحذّر المنظمة من أن ارتفاع التكاليف يعرّض السكان الأشد فقرًا للخطر في الدول التي تعتمد على الواردات.

كما أصدرت المنظمة التي مقرها روما أول توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2022، وترى أن إنتاج القمح العالمي سيرتفع إلى 790 مليون طن من 775.4 مليون في 2021.