العالم يضع بكين على المحك ويختبر قدرتها على مساعدة حليفتها موسكو

رأت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية اليوم الجمعة، أن الصين يمكنها مساعدة صديقتها روسيا في مواجهة العقوبات الكاسحة التي فرضتها الدول الغربية على موسكو، بسبب غزوها أوكرانيا، إلا أن قدرتها على فعل ذلك ستكون محدودة.

ولفتت إلى أن الصين وروسيا أقاما علاقات وثيقة في السنوات الأخيرة، إذ وصف الزعيم الصيني شي جين بينغ، الرئيس فلاديمير بوتين بأنه ”أفضل صديق“ في عام 2019، في حين أعلن البلدان أثناء زيارة بوتين إلى بكين الشهر الماضي أن صداقتهما ”لا حدود لها“.

وقالت الشبكة: ”كان ذلك قبل أن تشن روسيا حربها في أوكرانيا، وتعرضت لعقوبات غير مسبوقة من الدول الغربية، والآن، يتم اختبار قدرة الصين على مساعدة جارتها بشدة إلا أن الخبراء يرون أن خيارات بكين محدودة“.

ونقلت الشبكة عن كريج سينجلتون مدير قسم الدراسات الصينية في ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ في واشنطن، قوله ”إن قادة الصين يسيرون على حبل مشدود وصعب للغاية بشأن الحرب في أوكرانيا“.

عدم المشاركة في العقوبات

وأشارت الشبكة إلى أن بكين لم تتسرع في مساعدة روسيا بعد أن تعرض اقتصادها لعقوبات من جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أوضح الأربعاء الماضي أن ”البلاد لن تشارك في العقوبات، لكنه لم يعلن عن تقديم أي مساعدة“.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تحدث وزير الخارجية الصيني مع نظيره الأوكراني، وقال إن الصين ”حزينة للغاية لرؤية الصراع“ وإن ”موقفها الأساسي بشأن قضية أوكرانيا مفتوح وشفاف ومتسق“.

وأكد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو بنك إنمائي تدعمه الصين أمس الخميس، إنه علق جميع أنشطته في روسيا مع ”اندلاع الحرب في أوكرانيا“.

وقال سينجلتون: ”رسائل الصين المعقدة تشير إلى أن بكين ستستمر في إلقاء اللوم على واشنطن وحلفائها لاستفزاز روسيا“.

وأضاف أن ”مثل هذه التحركات بعيدة كل البعد عن استعداء الولايات المتحدة بسبب رغبة بكين في تجنب الانهيار الكامل للعلاقات الامريكية الصينية“.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، عمل بوتين على تعميق علاقات بلاده مع الصين بشكل كبير، فخلال زيارته الأخيرة للصين، وقع البلدان 15 صفقة، بما في ذلك عقود جديدة مع عملاقتي الطاقة الروسيتين ”غازبروم“ و“روسنفت“، بينما وافقت الصين على رفع جميع القيود المفروضة على استيراد القمح والشعير الروسي.

النفط والغاز الروسي

وفي العام الماضي، جاءت 16% من واردات الصين النفطية من روسيا، حسب الإحصاءات الرسمية ما يعني أن روسيا هي ثاني أكبر مورد للصين بعد المملكة العربية السعودية، في حين جاء حوالي 5% من الغاز الطبيعي الصيني من روسيا العام الماضي.

كما أن روسيا تشتري حوالي 70% من أشباه معدات الاتصالات من الصين وتستورد أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ومكونات السيارات بكميات كبيرة من الصين، حسب الشبكة التي قالت إن شركة ”شاومي“ هي من بين أشهر العلامات التجارية للهواتف الذكية في روسيا.

وأبرمت الصين أيضًا اتفاقا مع البنوك الروسية في نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك، وهو نظام مقاصة وتسوية، يُنظر إليه على أنه بديل محتمل لشبكة ”سويفت“ وهي خدمة المراسلة المصرفية الآمنة، ومقرها بلجيكا، والتي تربط آلاف المؤسسات المالية حول العالم.

وقالت ”سي إن إن“ في تقريرها: ”تشترك الصين وروسيا في مصلحة إستراتيجية في تحدي الغرب، لكن غزو أوكرانيا وضع الصداقة على المحك“.

اختبار الصداقة

وقال نيل توماس، المحلل الصيني في مجموعة أوراسيا جروب: ”لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الصين ترى أن مساعدة روسيا تستحق انتهاك العقوبات الغربية“، مضيفًا أن التحدي ”الصارخ“ لتلك العقوبات سيأتي ”بعقوبة اقتصادية شديدة“ على بكين كذلك.

وتابع: ”إن رفع بكين القيودَ المفروضة على استيراد القمح الروسي تم الاتفاق عليه قبل الغزو ولا يشير إلى الدعم الصيني“.

وبينما تحتاج روسيا الصين للتجارة، فإن بكين لديها أولويات أخرى وفقا للشبكة التي قالت ”إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو الشريك التجاري الأول لروسيا، إذ تشكل الصين 16% من قيمة التجارة الروسية الخارجية“.

وقالت الشبكة: ”لكن بالنسبة للصين، فإن أهمية روسيا أقل بكثير إذ شكلت التجارة بين البلدين 2% فقط من إجمالي حجم التجارة الصينية، في حين إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لديها حصص أكبر بكثير“.

ونبهت الشبكة في تقريرها إلى أن البنوك والشركات الصينية تخشى أيضًا من عقوبات ثانوية إذا تعاملت مع نظيراتها الروسية.

وقال توماس: ”لا تستطيع معظم البنوك الصينية أن تفقد إمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي، ولا تستطيع العديد من الصناعات الصينية أن تفقد إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية“.