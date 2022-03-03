ولي العهد السعودي يعلن استعداد المملكة للوساطة بين أطراف الأزمة في أوكرانيا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية مستعدة للقيام بدور الوساطة بين أطراف الأزمة في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.

كما أشار محمد بن سلمان إلى أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف في الأزمة الأوكرانية.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد ولي العهد حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

في غضون ذلك، نقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن الكرملين قوله، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن تسييس إمدادات الطاقة العالمية أمر غير مقبول.

ونقلت وكالات أنباء عن الكرملين قوله إن بوتين والأمير محمد ناقشا العقوبات الغربية، واتفقا على أن يواصل البلدان تنسيق جهودهما في إطار اتفاق ”أوبك+“.

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، إن قرارات الدول المنتجة للنفط في أوبك+ ”مخيبة للآمال“، مؤكدا أن لديها مخزونات كافية لاتخاذ إجراءات إضافية في سوق النفط حيث ترتفع الأسعار.

وقرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤهم (أوبك+)، الأربعاء، مواصلة نهجهم في زيادة الإنتاج بشكل طفيف رغم ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف بشأن المعروض.

وأوضح فاتح بيرول خلال مؤتمر صحافي: ”لدينا احتياطات أكثر من كافية للتدخل في السوق إذا لزم ذلك“، في حين أفرجت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة عن 60 مليون برميل من مخزوناتها للطوارئ.

وأضاف بيرول: ”هذه البراميل تمثل 4 في المئة فقط من مخزوننا“، مؤكدا أن الإجراء المعلن الثلاثاء كان ”مبدئيا“.

ومع الحرب في أوكرانيا، لم تكن هذه الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الدولية للطاقة كافية لكبح الارتفاع في أسعار النفط الخام.

فقد ارتفعت أسعار النفط، الخميس، مجددا، مع تجاوز سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 115 دولارا، وهو رقم قياسي منذ العام 2008، في حين لامس برميل خام برنت 120 دولارا.