تقرير: قبرص متخوفة من التداعيات المالية للغزو الروسي لأوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

على الرغم من أن شواطئ قبرص الرملية الذهبية تبدو بعيدة كل البعد عن ساحات المعركة في أوكرانيا، يتخوّف سكان ورجال أعمال كثر ممن ينشطون في القطاع السياحي للجزيرة الواقعة في شرق المتوسّط من تداعيات العقوبات الأوروبية غير المسبوقة المفروضة على موسكو.

تقيم قبرص وروسيا علاقات سياسية وثقافية وثيقة، لكن البرلمان القبرصي تبنّى بالإجماع قرارا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا غداة دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية. وشدّد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس على أن الجزيرة ”متضامنة مع كل الأوروبيين“.

والثلاثاء، تظاهر قبارصة وأوكرانيون أمام مقر السفارة الروسية في نيقوسيا؛ احتجاجا على الغزو الروسي رافعين لافتات تندّد بـ“عدوان روسي“.

وأيّدت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، العقوبات التي فرضها التكتل على روسيا، بما في ذلك حظر الطيران الروسي، واستبعاد بعض المصارف الروسية من نظام سويفت للتواصل المصرفي السريع والآمن على صعيد التعاملات المالية.

وفي حين شدد وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس، الأربعاء، على أن قبرص ”ستكون أقل تأثرا بأشواط مقارنة بغيرها من الدول“، إلا أن التطورات أثارت قلق كثر من مشغّلي الرحلات السياحية والخبراء الماليين.

ويأتي الروس في المرتبة الثانية بعد البريطانيين من حيث عدد السياح في الجزيرة، التي يبلغ عدد رعايا روسيا المسجّلين بصفة مقيمين فيها 18 ألفا، وهم يشكّلون في ذلك واحدة من أكبر الجاليات من خارج دول الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن الاستثمارات القبرصية-الروسية المشتركة والوافرة في الجزيرة.

ولا يزال القطاع السياحي القبرصي، الذي يعد إحدى ركائز اقتصاد الجزيرة، يرزح تحت وطأة عامين كارثيين من جراء الجائحة وقيودها، علما أن إيرادات هذا القطاع في العام 2019 بلغت 2,68 مليار يورو (2,97 مليار دولار)؛ أي نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي.

وتعوّل قبرص على تدفق السياح من روسيا وأوكرانيا لإنعاش القطاع. ففي العام 2019، أي قبل بدء جائحة كوفيد-19، شكّل الروس 20% من إجمالي السياح في الجزيرة، وبلغ عدد الروس 782 ألفا من أصل 3,9 مليون سائح زاروا الجزيرة.

والعام الماضي، وعلى الرغم من القيود الصارمة التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي الوباء، ارتفعت تلك النسبة إلى نحو الثلث، وبلغ عدد الوافدين من روسيا وأوكرانيا إلى الجزيرة نحو 600 ألف من أصل 1,93 مليون شخص.

وكانت الشركات السياحية تعوّل على طفرة لأنشطة القطاع هذا الصيف.

ضربة كبرى

والأربعاء، اعتبر السفير الروسي في نيقوسيا ستانيسلاف أوسادشيي أن الجزيرة أضرّت نفسها بتأييدها العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

وتساءل السفير، في مقابلة أجرتها معه محطة سيغما التلفزيونية القبرصية: ”من أين ستأتي قبرص بسيّاحها الروس؟“.

وتابع: ”لن يأتوا. أين سيذهبون؟ إلى تركيا، هل هذا ما تريدون؟ الصيف على الأبواب. لقد أغلقتم مجالكم الجوي“ أمام الروس.

وبالإضافة إلى كونها وجهة سياحية منافسة، تحتل تركيا ثلث أراضي الجزيرة منذ العام 1974، في خطوة جاءت ردا على انقلاب نفّذه حينها قبارصة يونانيّون قوميّون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان، فشل في نهاية المطاف.

وقال وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس إن لبلاده الحق في إعادة النظر بقرارها حظر تحليق شركات الطيران الروسية في حال قرّرت تركيا عدم فرضه.

ويسود القلق المنتجعات السياحية الشاطئية في آيا نابا وبروتاراس، حيث يشكّل الروس والأوكرانيون نحو نصف المصطافين.

ووصف دوروس تاكاس رئيس نقابة أصحاب الفنادق في فاماغوستا القرار بأنه ”ضربة كبرى“ للقطاع.

وقال في تصريح صحافي: ”فنادق كثيرة في المنطقة تعمل حصريا مع هذه الأسواق بالتحديد“، مضيفا: ”هذا يعني أن نحو 30% من الفنادق قد لا تفتح أبوابها على الإطلاق“.

لكن وزير السياحة سافاس بيرديوس، وعلى الرغم من تحذيره من ”خسائر كبيرة“، قال إن الحكومة ستسعى إلى جذب السياح من أنحاء أخرى.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء القبرصية، إن ”هذا الموسم سيكون صعبا لكنه لن يكون محبطا“، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد السياح يمكن تعويضه من خلال الترويج لزيادة الرحلات من النمسا وفرنسا وألمانيا والمجر وإسرائيل وإيطاليا وبولندا.

واعتبر أن ”هذه الأسواق ستسيّر ما بين 20 و40 رحلة أسبوعيا“، مشيرا إلى أن عدد الرحلات من روسيا وأوكرانيا يقدر ما بين 100 و120 رحلة أسبوعيا.

استثمارات روسية

من جهته، سعى بيتريدس إلى التقليل من وقع التداعيات أقلّه على النظام المصرفي، قائلا إن قبرص ليس لديها احتياطيات مالية لدى المصرف المركزي الروسي.

ونقلت عنه الوكالة القبرصية قوله إن ”العقوبات المتعلّقة بالنظام المصرفي للاتحاد الأوروبي لا تؤثر بشكل كبير على قبرص“، مشيرا إلى عدم وجود ارتباط بين النظام المصرفي القبرصي وروسيا.

ويسود اعتقاد بأن قبرص تشكل ملاذا لتبييض الأموال الروسية، إلا أن السلطات تنفي بشدة صحة ذلك.

وشدّد مراقبون على أهمية تأييد قبرص استبعاد مؤسسات مالية روسية من نظام سويفت؛ نظرا لكثرة الشركات الأجنبية التي يُعتقد أنها مملوكة لأثرياء روس.

ومنحت نيقوسيا مئات جوازات السفر والإقامات لأغنياء روس عبر برنامج للتجنيس مثير للجدل ألغي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، على خلفية اتّهامات تفيد بأن مجرمين يستغلّونه لتبييض الأموال.

لكن وسائل إعلام قبرصية نقلت عن مؤسسات مصرفية تتولى التدقيق في قوائم العقوبات قولها إنها لم تعثر على استثمارات كبرى تثير القلق.

وأصر بيتريدس على أن ”مستويات كفاية رأس المال والسيولة“ في النظام المصرفي القبرصي ”هي واحدة من الأعلى“ في العالم، مشددا على ”عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن أي مصرف في قبرص“.

في خضم ذلك، عرضت قبرص تقديم مساعدات لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع خارالمبوس بيتريدس إن قبرص على استعداد لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وتدعم قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل شراء عتاد عسكري.

وتستضيف قبرص قاعدة عسكرية بريطانية، وقد نشر سلاح الجو الملكي مزيدا من مقاتلات تايفون لتنفيذ ”مهمات مراقبة جوية“، بما في ذلك ”تسيير دوريات لحماية المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق رومانيا وبولندا، وفق وزارة الدفاع البريطانية.