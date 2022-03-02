تونس.. تعطل تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات

تعطل تفريغ الحبوب في ميناء صفاقس التونسي، بسبب إضراب لسائقي الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، إضافة لاحتجاجات مسؤولي الجمارك جراء مطالب مهنية، وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، نقلا عن المسؤول بنقابة عمال الموانئ عادل مرزوق.

وقال مرزوق، إن الإضراب مفاجئ لأعوان شاحنات النقل الخاص بسبب الزيادة في أسعار المحروقات.

وأشار المسؤول التونسي كذلك إلى وقفات احتجاجية لأعوان الديوانة التونسية بالميناء التجاري بصفاقس، على خلفية مطالب نقابية ومهنية واجتماعية، تتسبب حاليا في تعطيل دخول بواخر الحبوب والبضائع المستوردة إلى الميناء التجاري وتفريغها.

وأضاف مرزوق أن أعوان شركة الشحن والترصيف شرعوا في عملية تفريغ شحنة القمح المقدرة بـ1400 طن، قبل أن تتعطل هذه العملية بسرعة بسبب الإضراب المفاجئ لسائقي الشاحنات على خلفية الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات.

وحذر مرزوق من التداعيات السلبية للتأخير، ومما أسماه ”سوء التصرف والحوكمة“ لإدارة الديوان بالنظر إلى حجم الديون المتراكمة التي تقدر بمئات المليارات لدى البنوك.

وأفادت المخابز التونسية بوجود نقص في الطحين في الأسابيع القليلة الماضية، وكان من الصعب العثور على منتجات منها الطحين والسميد في المتاجر، على الرغم من قول الحكومة إن لديها ما يكفي من إمدادات الحبوب حتى مايو/أيار.

وقد دخل أعوان الديوانة في تحركات ووقفات احتجاجية يومية منذ الثلاثاء، وعلى امتداد 10 أيام من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا، وهو ما سيشكل عقبة ثانية، إلى جانب إضراب سائقي الشاحنات أمام نشاط الميناء، ولا سيما تفريغ شحنات الحبوب والبضائع بشكل عام، التي لا يمكن أن تتم دون عمل مصالح الديوانة.

في غضون ذلك، تتواصل إشكالية تعطل البواخر المحملة بالحبوب وسلع أخرى، بسبب صعوبات تخليصها من طرف ديوان الحبوب، حيث لا تزال باخرتان تنتظران في المنطقة المكشوفة استكمال إجراءات التخليص.

ويُعد ميناء صفاقس التجاري من أقدم الموانئ في تونس حيث يعود إنشاؤه لسنة 849 ميلادي ثم حدثته السلطات الفرنسية على شكله الحالي سنة 1912، وقد شهد منذ الاستقلال بعض الإضافات والتوسعات.