أسهم أوروبا تتراجع لثالث يوم مع ارتفاع أسعار النفط

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية ما عزز مخاوف مرتبطة بالتضخم في وقت تأثرت خلاله المعنويات سلبا بفعل العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش ليسجل تراجعا لثالث جلسة على التوالي.

وقفز مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.6% بدعم من زيادة أسعار الخام 7% وتجاوز خام برنت 110 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.5% مع زيادة أسعار معادن منها النيكل والألومنيوم بفعل مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات.

وكان قطاع السيارات الأكثر تراجعا ونزل مؤشره 3.3 %.

وانخفض مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.2% مسجلا أدنى مستوى في عشرة أشهر مع انحسار المراهنات على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وبالنسبة للٍأسهم الفردية هوى سهم شركة إريكسون 11.5% بعدما قالت شركة معدات الاتصالات السويدية الكبيرة إنها أبلغت بأن المعلومات التي قدمتها لوزارة الخارجية الأمريكية بخصوص تحقيق داخلي يتعلق بنشاطها في العراق ”غير كافية“.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد صرح في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن‭‭ ‬‬ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا.

وردا على سؤال من إذاعة دويتشلاندفونك عما ستفعله الحكومة إذا أوقفت روسيا تصدير الغاز، قال هابيك: ”نحن مستعدون لذلك. أستطيع أن‭‭ ‬‬أؤكد أن لدينا ما يكفي تماما بالنسبة للشتاء الحالي والصيف“. وأضاف: ”فيما يتعلق بالشتاء المقبل فسوف نتخذ المزيد من الإجراءات“، مشيرا إلى تشريع جديد مزمع بخصوص تخزين الغاز بكامل السعة المتاحة من أجل فصل الشتاء. وقال: ”سنتخذ أيضا الاحتياطات لأسوأ وضع ممكن، وهو ما لم يحدث بعد، لأن الروس لم يتوقفوا (عن إمدادنا بالغاز)“.

وفي سياق آخر، ارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي ”تي تي إف“، اليوم الأربعاء، إلى 194,715 يورو للميغاوات ساعي، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجا ومصدرا رئيسا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463,83 بنس لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في كانون الأول/ديسمبر الماضي عند 470,83 بنس.