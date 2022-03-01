أسامة ربيع: أمريكا لم تطلب منا غلق قناة السويس أمام السفن الروسية

نفت مصر حقيقة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن طلب الولايات المتحدة الأمريكية غلق قناة السويس أمام السفن الروسية، ضمن العقوبات التي تسعى أمريكا لفرضها على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه ”على مسؤوليتي“ بفضائية صدى البلد مساء الثلاثاء إن أمريكا لم تقدم على هذه الخطوة التي هي غير مقبولة-بحسب قوله.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس، ”ممر مائي عالمي محايد، ولايخضع للسياسة أو الظروف السياسية أو الحرب وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ومن ثم هذه الأمور غير مقبولة“.

وأضاف ربيع بأن هيئة القناة تراقب تطورات الأوضاع الحالية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى وجود تأثيرات إيجابية ممثلة في زيادة الطلب على البترول من دول الخليج إلى أوروبا، ومن ثم المرور من قناة السويس، وتأثير سلبي يتعلق باحتمالية تغيير حركة تجارة ونقل الحبوب لطريق رأس الرجاء الصالح لدول شمال وغرب أوروبا.

وذكر رئيس الهيئة بأنه يتم حالياً دراسة الخيارات كافة، مشيراً إلى عمل تخفيضات تصل إلى 75% للناقلات والسفن التي تحمل الحبوب لشمال وغرب أوروبا، وهو ما يعني تقليل التكلفة على السفن في ظل زيادة أسعار الوقود، ما يشجع السفن على المرور بقناة السويس.

يذكر أن القناة سجلت رقماً قياسياً في معدلات عبور السفن والحمولة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها في الاعوام السابقة.

وقال بيان رسمي الثلاثاء إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور 1713سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن.

وأوضح الفريق ربيع أن معدلات الأداء خلال شهر فبراير 2022 تعد هى الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة وهو ما انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1 % مسجلة 545.5 مليون دولار ”غير شاملة الخدمات الملاحية“ خلال شهر فبراير 2022 مقابل 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي بفارق 71.4 مليون دولار.

وكانت قناة السويس قد بدأت أمس في تطبيق رسوم إضافية على حركة السفن ما بين 5 إلى 10 %، حيث تم اتخاذ القرار منذ أسابيع على أن يتم العمل به في الأول من مارس 2022.

وأضافت الهيئة في سلسلة تعاميم أن القرار يأتي ”تماشيًا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصادات السفن، وتطوير المجرى الملاحي، وخدمة العبور لقناة السويس“.