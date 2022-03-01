بعد غزو أوكرانيا.. "مجموعة السبع" تفرض عقوبات واسعة على الاقتصاد الروسي

أعلنت الدول السبع الصناعية اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على قطاعات عريضة من الاقتصاد الروسي، وذلك بعد عزو الجيش الروسي للاراضي الأوكرانية.

واتهم بيان صادر عن سفراء مجموعة دول السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، الحكومة الروسية بانتهاك ”أبسط قواعد النظام الدولي على نحو غير مسبوق على مرأى ومسمع من العالم أجمع“، من خلال الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وقال البيان، الذي نشرته السفارة الأمريكية في القاهرة على موقعها الرسمي، إن ”قادة الدول السبع الصناعية مجمعون على ضرورة القيام بعمل قوي وحاسم ضد نظام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين“، مضيفا ”لقد قرر قادتنا فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على قطاعات عريضة من الاقتصاد الروسي، حيث انهار سوق الأوراق المالية من جراء سعى المستثمرين الذين أصابهم الهلع لإخراج أموالهم خارج البلاد“.

وتابع: ”سوف يزداد ذلك بمواصلتنا تطبيق العقوبات الأشد صرامة على بلد كبير لم يسبق لها مثيل.. لقد ارتكب، الرئيس الروسي بوتن، خطأ إستراتيچيا جسيما، وحقيقة ذلك سوف تتضح بجلاء أكثر“.

وقال سفراء المجموعة، إن ”الأمر لا يتعلق اليوم بالوضع في أوروبا، فليست هناك دولة في العالم تستطيع أن تقبل المساس بسيادة الآخرين لمجرد أن جارها الأقوى يريد ذلك.. ولا يستطيع المجتمع الدولي قبول انتهاكات غير مبررة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما فيما يتعلق بحظر استعمال القوة“.

وأكدت الدول السبع الصناعية، على ”الوقوف بجوار أوكرانيا والتأكيد على سيادة كييف على أراضيها واستقلالها“، وبأن ”محاولة روسيا زعزعة استقرار النظام الدولي سوف يكون لها صدى أيضا على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك مصر“.

وأضافت أن ”الغزو الروسي لأوكرانيا، يمثل تهديدا لقواعد السلم والأمن الدوليين، وكذلك النظام الدولي المرتكز على أسس دولية، وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعبارات واضحة هذا الخرق لميثاق الأمم المتحدة، طالبا من روسيا وقف هذا الهجوم والانسحاب من أوكرانيا.. وقد أوضح أن ما يحدث يمثل أزمة عالمية تؤثر على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة“.

وخلص سفراء الدول السبع الصناعية في بيانهم إلى القول: ”هذه الحرب التي شنها الرئيس الروسي تحطم قواعد ميثاق الأمم المتحدة.. لا تستطيع أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحددة التيقن من ألا توضع حدودها ووجودها موضع تساؤل في المستقبل.. إن روسيا لا تحاول حتى التظاهر بمراعاة ميثاق الأمم المتحدة“.