ميشوستين: روسيا تعد مرسوما رئاسيا للحد من سحب الاستثمارات الأجنبية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعد مرسوما للحد من سحب الاستثمارات الأجنبية الذي بدأ منذ فرض العقوبات على موسكو.

وأوضح في حديث أوردته وكالات الأنباء الروسية: ”أعد مشروع مرسوم رئاسي لفرض قيود مؤقتة على إخراج (مستثمرين أجانب) لأصول روسية“ للسماح ”للشركات باتخاذ قرارات منطقية“، وليس ”بضغط سياسي“.

وأضاف ميشوستين خلال لقاء حول المسائل الاقتصادية: ”نأمل في أن تتمكن الجهات التي استثمرت في بلادنا من متابعة نشاطها“. وتابع: ”نحن نعتبر الشركات الأجنبية شركاء محتملين. ونحن منفتحون على الحوار مع المستثمرين الذين يملكون نهوجا بناءة. تعمل العديد من هذه الشركات بنجاح في سوقنا منذ وقت طويل“.

وكثّف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما في الأيام الأخيرة لثني موسكو عن مواصلة هجماتها على أوكرانيا، ومن بينها إغلاق مجالاتهما الجوية وتجميد أصول أفراد أو شركات وجعل الروابط المالية والتجارية موضع تساؤل.

وبدأ نزف كبير لرأس المال الأجنبي، فيما يتزايد الضغط خصوصا على مجموعات النفط والغاز الغربية الرئيسية الموجودة في روسيا، بينما تستمد البلاد معظم دخلها من استغلال مواردها الطاقية.

وأعلنت شركتا النفط ”بي بي“ (بريتيش بيتروليوم) و ”شل“ انسحابهما من مشاريعهما في روسيا وبيع حصصهما في الشركات الروسية.

بدورها، أعلنت شركة ”توتال إنرجي“ الفرنسية، أنها ”لن تستثمر مستقبلا في مشاريع جديدة في روسيا“ من دون انسحابها من المشاريع التي تشارك فيها راهنا.

وكان الكرملين قد أعلن، أمس الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، فإن سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارا من الثلاثاء.

كذلك، أُجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارا من يوم أمس الإثنين على أن تحول إلى الروبل 80% من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ مطلع يناير الماضي، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وجاء إعلان هذه الإجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.