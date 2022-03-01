وزير المالية الفرنسي: سندفع اقتصاد روسيا للانهيار

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إلى راديو ”فرانس إنفو“ اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستواجه انهيار اقتصادها؛ مع إطلاق عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العنان ”لحرب اقتصادية“ عليها، وفقا لما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأوضح لومير في مقابلة مع ”فرانس إنفو“: ”سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار. ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية“.

في سياق متصل، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الثلاثاء، إن اليابان والولايات المتحدة تعهدتا بالعمل سويا لجعل روسيا ”تدفع ثمنا باهظا“ لغزوها أوكرانيا.

وفي تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قال سوزوكي إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع بعضهما البعض في العمل ضد روسيا التي غزت أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير/ شباط.

وأضاف أن رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة يعكس تأثير العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بعد مكالمة يلين مع سوزوكي إن الوزيرة تعهدت بالعمل عن كثب مع اليابان ودول مجموعة السبع الأخرى لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي و“فرض أقصى التكاليف“ على موسكو.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع عن بعد اليوم، لمناقشة العقوبات المالية على روسيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن ”الوزيرة يلين سلطت الضوء على قوة الإجراءات غير المسبوقة والمنسقة من جانب الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها، ومنهم اليابان، ورحبت بالإجراء الياباني الأخير حيال البنك المركزي الروسي وعزمها اتخاذ إجراءات ضد روسيا البيضاء“.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الإثنين، إن عقوبات تستهدف قطاع الطاقة في روسيا ما زالت مطروحة على الطاولة، بينما يواصل الغرب تكثيف الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه أوكرانيا.

وأضافت أن البيت الأبيض لا يستبعد فرض قيود على المشتريات الأمريكية من النفط والغاز من روسيا.

وتأتي العقوبات الأمريكية ضمن حزمة عقوبات دولية يقودها الغرب ضد روسيا إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا، رغم ما لهذه العقوبات من تأثير على اقتصادات تلك الدول لا سيما الولايات المتحدة.

حيث قالت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، الإثنين، إن أكبر خطر اقتصادي على الولايات المتحدة من الغزو الروسي لأوكرانيا يأتي من ارتفاع أسعار البنزين، وإن عمق التأثير سيعتمد على الفترة الزمنية للصراع.

وأبلغت روس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ندوة على الإنترنت لصحيفة بوليتيكو، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل مع الحلفاء، ويستخدم كل أداة متاحة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الوقود، بما في ذلك إطلاق نفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة.

وأضافت قائلة: ”المخاطر الاقتصادية ستتوقف على الفترة الزمنية لهذه الحرب. وكلما جرى حسمها سريعا كان التأثير أصغر. كلما طالت الفترة الزمنية كانت حالة عدم اليقين أكثر عمقا“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وبحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من الثلاثاء.

كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية، اعتبارًا من الإثنين، على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الفائت، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وجاء إعلان هذه الإجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أنها ستستبعد بعض البنوك الروسية من نظام ”سويفت“ العالمي للتبادلات المالية بين المصارف، وستمنع أي تعامل مع البنك المركزي الروسي.

ودفعت العقوبات الاقتصادية المصرف المركزي الروسي، الإثنين، إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10,5 نقطة، لتصل إلى 20 % لاحتواء التضخم.