اليابان تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي

انضمت اليابان يوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.

فبالإضافة إلى الأصول الخاصة بستة أفراد منهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ستجمد اليابان أصول برومسفياز بنك وفنشيكونوم بنك المملوكين للدولة، بالإضافة إلى البنك المركزي للبلاد.

والأحد أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا، على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

وأوضح بوريل، أن ”أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع“، لافتًا إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدًا لتبن رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق الإثنين.

والسبت، اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها، خطوات لحجب بعض البنوك الروسية عن الوصول لنظام ”سويفت“ العالمي للمدفوعات المالية في عقوبات إضافية على موسكو مع استمرارها في غزو أوكرانيا.

وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر يوم الإثنين باتخاذ اجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في اوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.

وحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، إنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من الثلاثاء.

كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من اليوم الإثنين على أن تحول الى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الاجنبية منذ مطلع يناير/الثاني الفائت، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وجاء إعلان هذه الاجراءات في وقت يحاول الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الإثنين، أن بلاده ستقيد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

كما أضاف أن طوكيو ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو.

وقال كيشيدا بعدما عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ”في ضوء تورّط بيلاروس الواضح في هذا العدوان، سنفرض عقوبات على الرئيس لوكاشنكو وغيره من الأفراد والمنظمات وإجراءات لضبط الصادرات“.

ورحب الرئيس الأوكراني على تويتر بخطوات اليابان لدعم ”عقوبات مشددة“.