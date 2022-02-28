عقوبات بريطانية جديدة تستهدف البنك المركزي ووزارة المالية بروسيا

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، أنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.

وقالت الحكومة البريطانية: ”ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية“.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك: ”هذه الإجراءات تظهر تصميمنا على تطبيق عقوبات اقتصادية صارمة ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: ”يواصل بنك إنجلترا اتخاذ أي إجراءات لازمة لدعم رد الحكومة على الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وتتضمن العقوبات الجديدة أيضا فرض قيود جديدة على المؤسسات المالية الروسية وإجراءات لمنع الشركات الروسية من إصدار أوراق مالية قابلة للتحويل وغيرها من أدوات سوق المال في المملكة المتحدة.

وقالت بريطانيا إن لديها ”سلطة منع البنوك المدرجة من الحصول على الجنيه الإسترليني وتسوية المدفوعات من خلال المملكة المتحدة“.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس الماضي، أنه تقرر استبعاد البنوك الروسية من النظام المالي في لندن.

وقال جونسون، للبرلمان: ”ستمكننا هذه الصلاحيات من استبعاد البنوك الروسية تماما من النظام المالي في المملكة المتحدة، وهو بالطبع الأكبر في أوروبا بفارق كبير، ما يحول دون وصولها إلى مدفوعات الجنيه الإسترليني، والمقاصة عبر المملكة المتحدة“.

وأضاف: ”ستمكننا هذه الصلاحيات أيضا من حظر الشركات الروسية الحكومية والخاصة من جمع أموال في المملكة المتحدة، وحظر التعامل في أوراقها المالية ومنحها القروض.. سنحد من الأموال التي يمكن للمواطنين الروس إيداعها في حساباتهم المصرفية بالمملكة المتحدة“.

ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات بشكل فوري، بنك ”في.تي.بي“ والمجموعة الحكومية ”روستك“.

وأظهرت قائمة بريطانية للعقوبات، يوم الجمعة، أن بريطانيا فرضت عقوبات تشمل تجميد الأصول على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإصداره الأمر بشن غزو على أوكرانيا، وعلى وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي قالت إنه ”صانع قرار رئيس في الحكومة الروسية“، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.