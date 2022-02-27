اقتصاد

قناة السويس ترفع رسوم العبور 10% بدءًا من 1 مارس
تاريخ النشر: 27 فبراير 2022 21:25 GMT
تاريخ التحديث: 27 فبراير 2022 21:45 GMT

قناة السويس ترفع رسوم العبور 10% بدءًا من 1 مارس

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إنها ستفرض رسومًا إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10%، من أول مارس/ آذار. وأضافت الهيئة في سلسلة تعاميم أن القرار يأتي

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المصدر: رويترز

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إنها ستفرض رسومًا إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10%، من أول مارس/ آذار.

وأضافت الهيئة في سلسلة تعاميم أن القرار يأتي ”تماشيًا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصادات السفن، وتطوير المجرى الملاحي، وخدمة العبور لقناة السويس ”.

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