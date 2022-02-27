قناة السويس ترفع رسوم العبور 10% بدءًا من 1 مارس

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إنها ستفرض رسومًا إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10%، من أول مارس/ آذار.

وأضافت الهيئة في سلسلة تعاميم أن القرار يأتي ”تماشيًا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصادات السفن، وتطوير المجرى الملاحي، وخدمة العبور لقناة السويس ”.