تاريخ النشر:
27 فبراير 2022 21:25 GMT
تاريخ التحديث: 27 فبراير 2022 21:45 GMT
قناة السويس ترفع رسوم العبور 10% بدءًا من 1 مارس
قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إنها ستفرض رسومًا إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10%، من أول مارس/ آذار. وأضافت الهيئة في سلسلة تعاميم أن القرار يأتي
قالت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إنها ستفرض رسومًا إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10%، من أول مارس/ آذار.
وأضافت الهيئة في سلسلة تعاميم أن القرار يأتي ”تماشيًا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصادات السفن، وتطوير المجرى الملاحي، وخدمة العبور لقناة السويس ”.