هل تحقق الدول العربية طموحها في توطين صناعة السيارات الكهربائية؟

يشهد العالم طفرة غير مسبوقة في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية، وبدأت الشركات العالمية الدخول في سباق تصنيع هذه السيارات وتوزيعها على المستهلكين.

وبدأت الدول العربية، وتحديدًا مصر والسعودية والمغرب، في اتخاذ خطوات حقيقية لتوطين هذه الصناعة ومواكبة العالم والتغيّرات الجديدة في صناعة السيارات، خاصة أن معدلات الاستهلاك للسيارات تتزايد بشكل سنوي في المنطقة العربية.

وقال رئيس رابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إن توطين صناعة السيارات في مصر والدول العربية يتطلب توفير البنية التحتية الأساسية لصناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف سعد لـ ”إرم نيوز“، إن أولى خطوات البنية التحتية هي تدشين مصانع متخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، إذ إن البطارية تشكل 60% من عملية تصنيع السيارة بالكامل.

وأشار إلى أنه بعد تصنيع بطارية السيارة الكهربائية نصبح دولًا مصنعة للسيارات الكهربائية، وتعتبر عملية التصنيع فرصة كبيرة للمشاركة في مستقبل صناعة السيارات عالميًّا.

ونوه إلى أن الأمر الثاني هو توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية، بحيث يستطيع المستهلك شحن سيارته من أي مكان، كما ويمكن للمستهلك شحن سيارته الكهربائية في المنزل.

تصنيع السيارة الكهربائية في مصر

وأشار رئيس رابطة مصنعي السيارات إلى أن مصر تتخذ حاليًّا خطوات جادة نحو تصنيع السيارات الكهربائية، إذ تجري مفاوضات مع عدد من الشركات المتخصصة في تلك الصناعة لبدء تنفيذ عملية التصنيع في مصر.

وتوقع أن تتضح إستراتيجية تصنيع السيارات في السوق المصري خلال ثلاثة أو خمسة أشهر، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الصناعة وأهميتها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات نمو الاقتصاد الأخضر.

وكشف أن عددًا كبيرًا من الدول العربية لديها وفرة في الطاقة الكهربائية، ويمكن إتاحة حوافز لتحويل المستهلكين من استخدام سيارة تعمل بالبنزين إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية.

تصنيع السيارات الكهربائية في السعودية

وقال عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات السعودية، محمد الخريف، في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، إن المملكة بدأت بالفعل في تصنيع السيارات الكهربائية في إطار تنفيذ رؤية البلاد 2030، كما أنها تمتلك الحوانب المالية والموارد البشرية التي تؤهلها لبناء قاعدة صناعية على أعلى مستوى، والتي ستبدأ من خلالها صناعة السيارات.

وأشار الخريف إلى أن المملكة تخطط لربط صناعة السيارات الكهربائية مع صناعة التعدين، مثل: المعادن، والليثيوم، والألومنيوم، لكنه لم يحدد في تصريحاته موعد بدء ظهور أول سيارة كهربائية في السوق السعودي.

تصنيع السيارات الكهربائية في المغرب

وقعت المغرب، أكبر منتج للسيارات في المنطقة، عقدًا مع شركة ”أوبل“ لإنتاج السيارات الكهربائية، وستبدأ عملية التصنيع منتصف هذا العام.

خفض تكاليف تشغيل السيارة

وأوضح رئيس رابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، أن السيارة التي تعمل بالكهرباء سوف توفر على المستهلك ما بين 50% إلى 60% من تكاليف تشغيل السيارة، مقارنة بالبنزين أو الغاز، إذ إن المستهلك لا يحتاج للذهاب إلى مركز خدمة لصيانة سيارته.

وأكد أن السيارات الكهربائية توفر على الدولة، إذ إنه في حال استخدامها، ستلغي الدعم الذي يتم منحه للمواطنين على أسعار البنزين والغاز، بالإضافة إلى توفير الإنفاق المالي على حماية البيئة من استهلاك البنزين والغاز، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح محل اهتمام العديد من الدول العربية.

تكلفة السيارة الكهربائية

تختلف أسعار السيارات الكهربائية حسب إمكانيات السيارة والدولة المصنعة لها، إذ إن متوسط الأسعار يترواح ما بين 15 إلى 70 ألف دولار، وتعتبر الصين وأمريكا واليابان وألمانيا من أكثر الدول تصنيعًا للسيارات الكهربائية.

مبيعات السيارات في الدول العربية

أظهر تقرير صادر عن وكالة ”فوكاس توف موف“ الأمريكية، بيع 1.3 مليون سيارة تعمل بالبنزين والغاز في 5 دول عربية، هي: السعودية، ومصر، والمغرب، والإمارات، والكويت.