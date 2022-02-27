هل ستنهار "قلعة بوتين الاقتصادية" تحت ضغط العقوبات؟

قالت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كوّن ”قلعة اقتصادية قوية“؛ تحسبًا لعقوبات غربية جديدة بعد عقوبات 2014 إثر قراره ضم شبه جزيرة ”القرم“، وإن العقوبات الأخيرة تستهدف تلك ”القلعة“.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته، السبت، ”كان، الرئيس بوتين، يتوقع ما سيقوم به الغرب بعد عقوبات 2014.. لذلك عمل على بناء قلعة اقتصادية قادرة على تحمل عقوبات أكثر صرامة“.

وأضافت، أن الغرب لا يزال يحتفظ ببعض ”قوته النارية“، بفرض عقوبات على موسكو بعد غزو أوكرانيا، وأن الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستضع اقتصاد الحصون لروسيا على المحك.

انهيار الأسهم

أشارت الشبكة إلى أن الخوف مما قد تسببه العقوبات أدى لانهيار الأسهم الروسية بـ 33٪، الخميس الماضي، وأنها استعادت بعض تلك الخسائر منذ ذلك الحين، لكن عملة الروبل الروسية تعيش أدنى مستوياتها مقابل الدولار واليورو.

وبينت الشبكة، أن ”اقتصاد روسيا البالغ نحو 1.5 تريليون دولار، العام الماضي، هو الاقتصاد الـ 11 في العالم، وأنه منذ 2014 لم يحقق نموا يذكر؛ ما أدى لزيادة الفقر في الوقت الذي خسر فيه أكثر من 800 مليار دولار بسبب انهيار الروبل“.

وذكرت الشبكة في تقريرها: ”خلال الفترة ذاتها، حاولت موسكو فصل اقتصادها المعتمد على النفط عن الدولار، وحدت من الإنفاق الحكومي وتخزين العملات الأجنبية“.

احتياط بـ 630 مليار دولار

أوضحت ”سي أن أن“، أن المخططين الروس سعوا لتعزيز الإنتاج المحلي لسلع معينة عن طريق منع استيراد المنتجات المماثلة، مشيرة إلى أن ”موسكو جمعت صندوق حرب بقيمة 630 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية وهو مبلغ ضخم مقارنة بمعظم الدول الأخرى“.

وقال الخبير الاقتصادي في مركز ”تشاتام هاوس“ البريطاني، ديفيد لوبين، إن ”اقتصاديات الحصون تتطلب تكوين احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية يمكن إنفاقها إذا كانت العقوبات مؤلمة.. لقد اتبعت روسيا هذا النمط بجدية“.

وبحسب الشبكة، تم بالفعل نشر بعض هذه الاحتياطيات، إذ قال البنك المركزي الروسي، الخميس الماضي، إنه ”يتدخل في أسواق العملات لدعم الروبل، وإنه زاد المعروض من الأموال لأجهزة الصراف الآلي لتلبية الطلب المتزايد على السيولة“.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية ”تاس“، أن ”العديد من البنوك شهدت عمليات سحب متزايدة منذ غزو أوكرانيا، لا سيما من العملات الأجنبية“.

وأثناء بناء صندوق الحرب، حدت استراتيجية، الرئيس بوتين، الصارمة من النمو الاقتصادي والاستثمار والإنتاجية، وأعطت الأولوية للشركات الحكومية على الشركات الخاصة، وفقًا للشبكة التي قالت إن ”دخل المواطنين الروس العاديين تراجع لمستويات لوحظت لآخر مرة في أوائل 2010، فيما بقي الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد ضئيلا للغاية بالإضافة إلى إخفاق روسيا في التنويع بعيدًا عن النفط والغاز؛ ما تركها معرضة بشدة لتقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية“.

استهداف ”القلعة“

أوضحت الشبكة أنه بعد ”أقل من 24 ساعة من هجوم القوات الروسية على أوكرانيا من الشمال والجنوب والشرق، كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن عقوبات شاملة تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي وتحويل، الرئيس الروسي، إلى منبوذ دولي“.

وتستهدف العقوبات الأمريكية أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا وهما ”Sberbank“ و ”VTB“، وتمنعهما من التعامل بالمدفوعات من خلال النظام المالي الأمريكي، فضلا عن أنه لن يسمح للشركات الروسية المملوكة للدولة بجمع رأس المال من خلال الأسواق الأمريكية، مشيرة إلى أن العقوبات تغطي ما يقرب من 80٪ من الأصول المصرفية في روسيا.

ولفتت الشبكة إلى أن واشنطن تسعى أيضًا إلى عرقلة الشركات العسكرية والصناعية الروسية من خلال منعها من شراء التكنولوجيا المهمة، مثل: رقائق الكمبيوتر المتقدمة.

الإجراء منسق

أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا ودول أخرى عن عقوبات خاصة بهم ضد الشركات والأفراد الروس، وهو إجراء منسق غير مسبوق من حيث نطاقه وتأثيره الاقتصادي المحتمل، فيما ذهب مسؤولو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أبعد من ذلك، يوم الجمعة، وفرضوا عقوبات على الرئيس الروسي نفسه.

وقال رئيس معهد ”بنك فنلندا للاقتصادات الناشئة“ والخبير في الأنظمة المصرفية والمالية في روسيا، إيكا كورهونين: ”لا أعتقد أننا رأينا أي شيء كهذا من قبل وهو أشد بكثير من العقوبات التي فرضت في 2014“.

وأكدت الشبكة أن روسيا كانت تعد اقتصادها لهذه اللحظة، لافتة إلى أن بإمكان موسكو ضمان دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية طالما أن أسعار النفط العالمية التي تزيد على 100 دولار للبرميل توفر مبالغ ضخمة من الإيرادات للدولة.

وقال كورهونين: ”يمكنهم في روسيا تدبر أمرهم لبعض الوقت.. ولكن كلما طالت مدة ذلك، فهذا يعني أن النمو سيكون أبطأ والمعاناة أكثر“.

المزيد من العقوبات

وأشارت ”سي أن أن“ إلى أن واشنطن والمجموعة الأوروبية يتجنبون حتى الآن استهداف صادرات روسيا الضخمة من النفط والغاز الطبيعي، فيما جادل بعض الخبراء بأنه يجب النظر في مزيد من الإجراءات الآن لردع، الرئيس بوتين.

ولفتت إلى دعوة أوكرانيا لإزالة روسيا من نظام ”SWIFT“، وهي دعوة مدعومة من قبل ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا والمملكة المتحدة، رغم تحفظ بعض الدول وخاصة ألمانيا.

وقالت الشبكة: ”يمكن أن يأتي كلا الإجراءين مع انتكاسة اقتصادية كبيرة للغرب، إذ إن أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة للغاية في أوروبا، وقد يؤدي قطع الإمدادات إلى زيادة كبيرة.. وبالمثل، فإن انخفاض صادرات الخام الروسي سيؤدي لارتفاع أسعار النفط والبنزين، لكن مع تقدم القوات الروسية في كييف، فإن هذا الثمن يقول البعض إن الغرب يجب أن يكون على استعداد لدفعه“.

وقال الأستاذ المساعد في السياسة والعلاقات الدولية بجامعة ”نوتنغهام“ البريطانية، تايلر كوسترا: ”لا يمكننا الانتظار لـ 5 أعوام لدفع الاقتصاد الروسي للتدهور.. نحن بحاجة للقيام بذلك الآن“.