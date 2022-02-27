ما الذي يعنيه استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت"؟

تبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام ”سويفت“ المصرفي، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل ”كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر“.

وأقرّت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، تشمل العقوبات حاليا نحو 70 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي.

ما هو نظام سويفت؟

جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ، أو سويفت ، هي جمعية تعاونية للمؤسسات المالية التي تأسست في عام 1973 ومقرها في بلجيكا.

يشرف علي هذه الجمعية البنك الوطني البلجيكي بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى ، بما في ذلك نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، بحسب ما أورده تقرير لشبكة ”ان بي سي“ الأمريكية.

لكن سويفت ليس بنكًا تقليديًا ولا يقوم بتحويل الأموال، بدلاً من ذلك ، يعمل كنظام مراسلة آمن يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وإقليم ، لتنبيه البنوك عند حدوث المعاملات. (على سبيل المثال ، تمتلك البنوك الأمريكية رموز سويفت الفريدة التي يستخدمها العملاء للتحويلات الإلكترونية الواردة بالدولار الأمريكي).

وقالت سويفت إنها سجلت ما معدله 42 مليون رسالة يوميًا العام الماضي ، بزيادة قدرها 11 بالمائة عن عام 2020 ، عندما شكلت روسيا 1.5 بالمائة من المعاملات.

ما أثر استبعاد البنوك الروسية من سويفت؟

بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ، فإن استبعاد روسيا من نظام سويفت المالي سيكون أحد أصعب الخطوات المالية التي يمكن أن يتخذوها ، مما يلحق الضرر بالاقتصاد الروسي على الفور وعلى المدى الطويل.

يمكن لهذه الخطوة أن تقطع روسيا عن معظم المعاملات المالية الدولية ، بما في ذلك أرباح إنتاج النفط والغاز ، والتي تمثل أكثر من 40 في المائة من عائدات البلاد.

ولوح الحلفاء على جانبي المحيط الأطلسي أيضًا بخيار استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت في عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا.

أعلنت روسيا حينها أن إخراجها من نظام سويفت سيعادل إعلان الحرب، ما أجبر الحلفاء على ترك هذا الخيار.